علی چنگیزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مشغول نوشتن دو رمان جدید است، اظهار داشت: رمان اولی که فکر می‌کنم تا پایان تابستان سال بعد نوشتنش تمام شود رمانی است در ژانر پلیسی – جنایی، که در تهران قدیم می‌گذرد.

وی ادامه داد به نظرم تهران قدیم و فضای گوتیک و چرکی داشته که محیط مناسبی می‌سازد برای داستان‌پردازی و به باور من رمان‌های پلیسی جز معما به فضاسازی هم بسیار وابسته هستند.

چنگیزی افزود: کارگاه این رمان میرزا موسی نامی است و مثل بیشتر کارگاه‌هان رمان‌ها پلیسی – جنایی خصوصیاتی دارد که خاص خودش است و مفتش کمیسری هشت تهران است. میرزا موسی و همراه همیشگی‌‌اش درگیر ماجرای دو قتل می‌شوند و سعی در حل معمای این دو قتل دارند. نکته اما در اینجاست که میرزا موسی در این رمان سعی می‌کند قانون را به شیوه خودش اعمال کند.

این نویسنده همچنین گفت: رمان بعدی که مدتی است مشغول نوشتنش هستم بخش سوم سه گانه کویری من است. سه گانه‌ای که با پرسه زیر درختان تاغ شروع شد و با پنجاه درجه بالای صفر ادامه پیدا کرد و نامش در حال حاضر «آدوری‌ها» است.

این نویسنده ادامه داد: این رمان درباره خانواده زمین دار و کم و بیش تازه به دوران رسیده‌ای است به نام آدوری. آدوری‌ها در حاشیه کویر زمین دارند و این زمین است که سرنوشت این خانواده را رقم می‌زند. زمینی که به دست آوردنش با خون است و نگه‌داشتنش هم با خون‌ریزی و خشونت. داستان «آدوری‌ها» نقل صد سال اخیر این خانواده است. اینکه چه گونه صاحب زمین می‌شوند و چه گونه اوج می‌گیرند و برای حفظ آنچه دارند می‌جنگند و در نهایت به دلیل هم‌آهنگ نشدنشان با محیط و شرایط محیطی نابود می‌شوند.

چنگیزی تصریح کرد: سعی دارم در این رمان سیاست را از این صد سال حذف کنم. چه عقیده دارم آنچنان که سیاست، در صد سال گذشته در شهرهای بزرگ تاثیر داشته است در نقاط دوردست اثرگذار نبوده است یا تاثیرش آنچنان زیاد نبوده است که خود زمین. به هر حال به خلاف رمان‌هایی که درباره تاریخ معاصر است کمتر موضوعات سیاسی و تاریخی در آن وجود دارد و اگر هم وجود داشته باشد خیلی کم‌رنگ و محو است. آدوری‌ها به نظرم رمان قطوری می‌شود که نوشتن و به پایان رساندنش مدتی به طول می‌انجامد.