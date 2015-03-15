گروه کُر شهر تهران در فستیوال کُرال خاورمیانه دوم شد

مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: فستیوال کُرال خاورمیانه روزهای ۲۰ تا ۲۳ اسفند ماه در شهر دوبی برگزار شد. این فستیوال شامل اجرای گروه های مختلف و همچنین کارگاه های آواز و کُرال بود که این کارگاه های آموزشی توسط سوزی وانگو سولیست سوپرانو و پیتر آل وود رهبر ارکستر و گروه کُر که هر دو از کشور انگلستان آمده بودند، برگزار شد.

وی ادامه داد: در روز پایانی فستیوال، سیزده گروه از کشورهای خاورمیانه به رقابت پرداختند و سه قطعه توسط هر گروه به اجرا گذاشته شد. گروه کُر شهر تهران نیز در بخش مسابقه قطعات S Wonderful اثر جرج گرشوین، «ای یار» اثر احمد پژمان و «Agnus Dei» اثر ساموئل باربر را اجرا کرد که این آثار با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. البته در پایان مسابقه هیات داوران، متشکل از کوارتت «کادانس» از کشور کانادا و«وسیم فارِس» از عراق، از گروه کُر ملی افغانستان به عنوان بهترین کُر محلی، گروه کُرDubai Duty Free» » به عنوان بهترین کُر سازمانی، کوینتت Vivace از لبنان به عنوان بهترین کُر از نظر حامیان مسابقه، گروه کر ««Sand of Music به عنوان بهترین اجرای سولو، گروه کُر ««The Notables به عنوان بهترین آکاپلای پاپ و ازگروه کُر «نسیم الصبا» به عنوان فعال ترین کُر قدردانی به عمل آوردند.

قاسمی در پایان بیان کرد : گروه کُر شهر تهران نیز به عنوان رتبه دوم کُر سال ۲۰۱۵ و گروه آوازی دوبی به عنوان رتبه اول معرفی شدند. البته گروه آوازی دوبی یک گروه فیلیپینی و کاتولیک به رهبری دکتر جاسلین سانتوس هستند که از سال ۲۰۰۴ در کلیسای کاتولیک مریم مقدس دوبی فعالیت می کنند.

گروه کُر شهر تهران، به رهبری مهدی قاسمی، از سال ۱۳۷۸ فعالیت خود را آغاز کرده و سالانه چندین کنسرت برگزار می کند که از شاخص ترین آن ها می توان به اجرای «کارمینا بورانا» اثر کارل اُرف اسفند ماه سال ۹۲ در تالار وحدت اشاره کرد. گروه کُر شهر تهران ضبط اولین آلبوم مستقل خود را که آثار هشت آهنگساز معاصر ایرانی است به پایان برده که این آلبوم در سال ۹۴ منتشر خواهد شد.