به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ایران در هفته سوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ساعت ۲۱ روز سه‌شنبه هفته جاری میهمان النصر عربستان است، دیداری که در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض برگزار می‌شود.

پرسپولیس در این بازی علاوه بر اینکه نمی‌تواند از فرناندو گابریل به خاطر عمل جراحی روی جمجمه استفاده کند، بابک حاتمی را هم به دلیل مصدومیت از دست داد تا مشکلات حمید درخشان در این بازی بیشتر شود.

بابک حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد به دلیل مصدومیتی از ناحیه انگشت پای راست، تنها می‌تواند پرسپولیس را در این سفر همراهی کند اما نمی‌تواند مقابل النصر به میدان برود.

تیم فوتبال پرسپولیس در دو دیدار ابتدایی خود در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم‌های لخویا قطر و بنیادکار ازبکستان به پیروزی رسیده است.