راه‌ اندازی کمیته استعدادیابی ورزشی در پارک‌ های کرمانشاه

سامان شیرزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اسکیت از ورزش‌ های مورد علاقه جوانان و به ویژه نوجوانان است که فراهم کردن زمینه فعالیت برای علاقه‌ مندان به این رشته سرزندگی و نشاط اجتماعی را به ارمغان می‌ آورد.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه حضور بانوان اسکیت‌ باز کرمانشاهی در لیگ برتر کشور را امتیازی ویژه برای این استان دانست و افزود: امسال با کمک مسئولان، تیم بانوان ما در دور پایانی لیگ کشور حضور یافتند و درسا میرزابیگی نیز در ۵۰۰ متر سرعت عنوان قهرمانی مسابقات کشوری را از آن خود کرد.

شیرزادی با اشاره به تدوین برنامه‌ای هیئت اسکیت استان کرمانشاه برای اوقات فراغت دانش‌آموزان افزود: تقویم ورزشی این هیئت و برنامه‌ های لازم برای غنی‌ سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان با شروع سال جدید اعلام می‌ شود.

وی بیان کرد: بهره‌ مندی از مربیان کارآزموده و آشنا با اصول حرفه‌ ای اسکیت در ارتقا این ورزش بسیار موثر است و این برنامه با جدیت از سوی مسئولان هیئت اسکیت استان کرمانشاه پیگیری می‌ شود.

شیرزادی یادآور شد: در فاز نخست طرح استعدادیابی ورزش اسکیت پارک‌ های معلم، آزادگان و پارک شرقی طاقبستان پوشش داده می‌ شوند و امکان فعالیت برای علاقه‌ مندان با دریافت تعرفه مناسب و نیز آموزش بیش از هزار نفر فراهم می‌ شود.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه مساعدت و همکاری سالار احمدزاده، رئیس شورای شهر کرمانشاه در رونق ورزش اسکیت را بسیار ارزنده و قابل تمجید دانست و خواستار توجه دیگر مسئولان به ترویج ورزش در میان جوانان شد.