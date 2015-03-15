به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی منصوریآرانی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نشست خبری با رسانهها با تشریح جزئیات سفر انجام شده از سوی گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به انگلستان در هفته گذشته اظهار داشت: در این سفر دیدارها و گفتگوهایی با رئیس مجلس عوام، اعضای مسلمان مجلس عوام و مجلس اعیان، اعضای کمیته روابط خارجی مجلس عوام، وزیر امور خارجه و وزیر امور خارجه در سایه (به نمایندگی از حزب کارگر) صورت گرفت.
وی افزود: در این سفر همچنین ملاقاتی نیز با رئیس مجلس اعیان انگلستان داشتیم و در ادامه با حضور در مرکز اسلامی لندن با علماء و روحانیون مقیم انگلستان و نیز با اعضای دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری دیدار و گفتگو کردیم.
منصوریآرانی با اشاره به بازدید هیات پارلمانی کشورمان از دانشکده زبان فارسی و مرکز علوم و فناوری دانشگاه کمبریج گفت: در جلسه ای با دانشجویان دانشگاه کمبریج، پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی تشریح شد؛ همچنین با ایرانیان مقیم انگلستان نیز در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن دیدار و گفتگو شد.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس با مثبت ارزیابی کردن برخورد و تعامل طرفهای مقابل با گروه پارلمانی کشورمان خاطر نشان کرد: در این سفر گفتگوهای بسیار صریح و بدون تعارفی انجام شد و تلاش شد تا درباره مسائل فیمابین بحث شود.
وی ادامه داد: مسائل مطرح میان دو کشور از جمله مبارزه با تروریسم و مواد مخدر از دیگر نکات مورد مذاکره در این سفر بود و برای طرف مقابل نیز کامل مشخص بود که ایران یک کشور ثباتبخش به جهان است.
ضرورت اجرای طرحهای مشترک زبانشناسی میان دانشگاههای ایران و کمبریج/ رایزنی برای گشایش سفارتخانههای دو کشور
منصوریآرانی در ادامه با اشاره به دیدارهای صورت گرفته با دانشجویان رشتههای زبان فارسی دانشگاه کمبریج عنوان کرد: دانشجویان آنجا به دلیل اینکه اجازه ورود به ایران نداشته اند، به سمت تاجیکستان رفتهاند و در حال حاضر کاملا لهجه تاجیکی دارند و این یکی از اشتباهات ما است که باید اجازه رفت و آمد به آنها را بدهیم؛ در این رابطه لازم است پروژههای مشترکی میان کمبریج و دانشگاههای ایران اجرا شود.
رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس همچنین در رابطه با رایزنیهای صورت گرفته درباره سفارتخانههای دو کشور نیز اظهار داشت: وضعیت فعلی سفارتخانههای دو کشور مفید فایده نیست و گرفتاریهایی را برای شهروندان دو کشور ایجاد می کند؛ در حالی که وظیفه سفارتخانهها پیگیری امور کشورهای متبوع هست، در حال حاضر مشکلات دو کشور در سطح وزارتخانهها مطرح میشود که این کند و غیرمنطقی است.
وی افزود: در این رابطه گفتگوهایی انجام شد و امروز عصر نیز کاردار غیرمقیم سفارت لندن در تهران با من دیدار خواهد داشت و فردا نیز وزیر امور خارجه کشورمان با همتای انگلیسی خود در بروکسل دیدار و گفتگو خواهد کرد.
منصوریآرانی همچنین خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه مذاکرات هستهای ایران و ۱+۵ در سطح هیاتهای مذاکرهکننده جریان دارد، ما در این سفر در این رابطه مباحثی را مطرح نکردیم هر چند بهطور حاشیهای و در خلال جلسات صحبتهایی انجام میشد.
