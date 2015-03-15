به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی روح‌الله حسینیان در نطق میان دستور خود گفت: در این نطق نه قصد تخریب دارم، نه قصد تضعیف، بلکه وظیفه‌ای دارم که بر اساس فرمایشات پیامبر مبنی بر اینکه «وقتی فتنه‌ها آشکار شدند، آگاهان باید آگاهی‌بخشی کنند»، بیان می‌کنم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور در برخورد با منتقدین خود ادبیاتی به کار می‌برند که من آنها را در نظام جمهوری اسلامی، بدعت سیاسی می‌نامم.

وی افزود: بیش از ۴۵ صفت ناپسند به منتقدان از جمله بی‌شناسنامه خواندن آنها، به جهنم حواله دادن آنها و ترسو خواندن و تازه به دوران خواندنشان که از یک فردی که خود را حقوقدان می‌داند، ناپسند است و برخلاف حقوق شهروندی می‌باشد.

حسینیان تاکید کرد: این ادبیات را حتی فرهنگ‌های کودتاچی آمریکا نیز در دهه‌های اخیر به کار نمی‌برند.

عضو جبهه پایداری اظهار داشت: رئیس‌جمهور به خوبی می‌داند که همه ما تازه به دوران رسیده هستیم، نه ابوی ایشان، رئیس‌جمهور بوده‌اند و نه پدر هیچ یک از ما نمایندگان، نماینده. اگر ما نماینده‌ و شما، رئیس‌جمهور هستید، همه مرهون لطف الهی و رهبری‌های حضرت امام و شهادت و ایثارگری‌های مردم بزرگوار است.

وی تاکید کرد: هیچ کس حق ندارد دیگری را به تازه دوران رسیده‌ها خطاب کند.

حسینیان با طرح سئوالی مبنی بر اینکه این ادبیات که قبح ذاتی داشته، چرا آقای رئیس‌جمهور بر آن اصرار دارد؟ گفت: مطابق اظهارات و نظریات پنهان و آشکار اصلاح‌طلبان، جامعه را باید دو قطبی کرد تا به قول آنها قشر خاکستری به نفع اتحاد اصلاح‌طلبان، کارگزاران به پای صندوق‌های رای بیایند.

وی ادامه داد: اصلاح‌طلبان باید بدانند دو قطبی کردن جامعه همیشه به نفع آنها نخواهد شد، چرا که در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم، قشری که ما آنها را بدنه مردم می‌نامیم، به نفع آهنگرزاده‌ای به میدان آمدند که فاقد شاخصه‌های تمایزطلبی و ادعای وراثت انقلاب و انحصاری بودن را داشت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تنها شاخصه وی، مردمی بودن و ساده‌زیستی وی بود که کلامش را با سلام بر مهدی و درود بر رهبر انقلاب آغاز می‌کرد.

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در سال ۹۳ که بارها در نقد منتقدین بیان کردند «انتقاد آری، تخریب نه»، اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور آیا خود به این اصل پایبند خواهند بود؟ آیا استفاده از ادبیات نازی‌ها در مورد منتقدین، تخریب نیست؟

حسینیان با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور در نقد دولت قبل، ‌گفت: این اظهارات مورد نقد مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. آیا برخلاف واقع، مدعی صاحب خزانه خالی شدن و به ارث رسیدن ویرانه‌ای از سابق، نقد منصفانه است؟

وی گفت: این چه ویرانه‌ای است که فقط در بهمن امسال ۷۰۰۰ از طرح‌های نیمه تمام دولت سابق را اتمام کردید؟ مگر چند هزار پروژه دولت سابق به تصویب رسیده که فقط ۷۰۰۰ طرح را شما افتتاح کنید؟

عضو جبهه پایداری ادامه داد: آیا راه‌آهن سراسری ایران که خلیج‌فارس را به کشورهای شمالی ایران متصل می‌کرد، در دولت سابق به اتمام نرسید که شما در هنگام افتتاح راه‌آهن کشور شمالی ایران طوری صحبت کردید، می‌گویید دولت شما آن را ساخته است. سد آب شرب قم را کدام دولت ساخت؟ آیا نه اینکه جاده قم ـ گرمسار ویرانه‌ای بود که در دولت سابق به کمال رسید و دولت جنابعالی فقط با نصب گارد، خط‌کشی و قیمت‌گذاری، به نام خود تمام کردید؟

حسینیان تصریح کرد: به راستی چرا پالایشگاه افتخارآمیز خلیج‌فارس را که ۹۰ درصد آن در دولت سابق ساخته شده است و روزانه قادر است ۳۶ میلیون تن لیتر بنزین یورو ۴ تولید کرده و کشور را از واردات بنزین بی‌نیاز کند، تکمیل نمی‌کنیم؟

وی اظهار داشت: آیا درست است که می‌گویند اگر دولت آن را تکمیل کند، مردم می‌فهمند این صنعت ملی را دولت سابق بنیان نهاده است و باید در سال‌های آخر ریاست جمهوری تکمیل گردد تا به نام دولت فعلی تمام شود؟

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: آیا واقعا می‌توان سرمایه عظیم دولت را بی‌جهت، معطل گذاشت؟

حسینیان تاکید کرد: اینجاست که شایعات اوج می‌گیرد که تکمیل این پروژه ملی به نفع واردکنندگان بنزین نیست.

وی گفت: آقای رئیس‌جمهور در سال ۹۳ در مورد مسائل اقتصادی سخنانی فرمودند که با واقعیت‌های موجود تطبیق داشت و نه با جیب مردم و نه با نظر کارشناسان.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ادعای به صفر رسیدن تورم در بهمن ماه در حالی که نرخ مرغ معجزه‌آسا بالا می‌رود و لبنیات، روزانه رشد می‌کند، چه تاثیری روی قشرهای مستضعف دارد؟

حسینیان تاکید کرد: ادعای خروج از رکود در حالی که کارخانه‌ها به دلیل نداشتن نقدینگی، در حال ورشکستگی هستند، چه تاثیری دارد؟

وی با بیان اینکه کار اقتصادی دولت را به معجزه تشبیه کردند، گفت: کار اقتصادی دولت را به معجزه تشبیه کردند، بی‌شک پایین آوردن سطح تورم نیز معجزه است.

عضو جبهه پایداری اظهار داشت: شاید واردات بی‌رویه و در آستانه ورشکستگی قرار دادن صنایع مادری، معجزه باشد و شاید واردات کالاهای لوکس نیز معجزه باشد.

حسینیان از رئیس‌جمهور خواست همان‌گونه که نسبت به فتنه‌گران سر لطف دارند و به بخشیدن استناد می‌کنند، به منتقدان خود نیز نظر لطف داشته باشند.

وی در بخش دیگری از نطق خود خطاب به ریاست مجلس، علی لاریجانی گفت: از موضع شما در خصوص واقعه شیراز که بخش عظیمی از نطق خود را به آن اختصاص دادید تشکر می‌کنم.

حسینیان ادامه داد: در کشور رشد یافته‌ای مانند جمهوری اسلامی نباید برخورد فیزیکی را جایگزین استدلال، آن هم در مقابل سخنان و وعده‌های بی‌منطق و بی‌معنای بعضی‌ها کرد.

عضو جبهه پایداری تاکید کرد: ای کاش هنگامی که در سال ۸۸ فتنه‌گران با میل‌های آهنی به جان نماینده محترم مجلس تهران جناب آقای دکتر مرندی افتادند و اتومبیل وی را خٌرد کردند، یک دقیقه یا یک کلام موضع می‌گرفتید.

وی اظهار داشت: ای کاش در مقابل جلوگیری از سخنرانی نمایندگان در دانشگاه‌ها و فشارهای مضاعفی که دولت‌ فعلی با شکایت‌های پی در پی از نمایندگان دارد، لااقل تذکری بدهید.