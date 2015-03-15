چالش جدید سياستمداران بریتانیا با جيمز باند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بی بی سی، اعلام اين خبر باعث شد تا توفاني در رسانه‌هاي اجتماعي به وجود بيايد و بعضي از سياستمداران بگويند اين فرصتي از دست رفته براي نشان دادن جاذبه‌هاي ولز و داشتن بازديدكنندگان بيشتر است. اين تصميم توسط مسئولان رسمي اهل ولز گرفته شد و نه سياستمداراني كه در بحث‌هاي سياسي دفتر دولتي سِنِد شركت مي‌كنند.

مسئولان رسمي گفتند اين اتاق يك «استوديوي نمايشي» نيست و اعلام كردند موقعيت‌هاي ديگري در املاك خود را براي فيلمبرداری به فيلمسازان پيشنهاد دادند كه توسط آن‌ها رد شد. اما تصميم اوليه مبني بر رد كردن درخواست فيلمبرداري سازندگان فيلم، باعث شد بعضي از سياستمداران به سرعت سعي در جدا كردن خود از افرادي كه اين تصميم را گرفتند داشته باشند.

كاروين جونز وزير اول ولز توييت‌هاي رسمي دولت ولز را دوباره ارسال كرد و گفت: ما تصميم گرفته شده مبني بر عدم اجازه به فيلمبرداري جيمز باند در اتاق سِنِد را نگرفتيم. اين كار كميسيون مجمع ولز بود. به عنوان يك دولت، ما داريم هر كاري كه مي‌توانيم را براي جذب فيلمسازان بيشتر به سمت ولز انجام مي‌دهيم.

تویيت‌هاي دولت ولز به اين شرح بودند: ما بودجه سرمايه‌گذاري رسانه‌اي ولز را به مبلغ ۳۰ ميليون پوند به هدف افزايش توليد فيلم و سريال در اين منطقه اختصاص داده‌ايم. بخش صنعت خلاقانه از بزرگترين بخش‌هاي ما است و تقريبا ۵۰ هزار كارمند در ولز دارد.

به فاصله كمي بعد از اينكه بي‌بي‌سي اين خبر را منتشر كرد، شبكه اجتماعي توييتر پر از صحبت درباره جيمز باند شد و كابران هش‌تگ‌هاي #مجمع‌باند و #سِنِدباند را به وجود آوردند تا اعتراض خود را نشان دهند.