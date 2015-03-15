۵۵ هزار دانش آموز زنجانی همیار پلیس هستند

سرهنگ رمضان آفریدون در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود: طرح همیار پلیس درسال ۸۶ توسط پلیس راهور و با همکاری سازمان آموزش و پرورش در سراسر کشور اجرا شد.

وی از همیاران پلیس خواست در هنگام سفر مراقب باشند تا قوانین و مقررات به درستی اجرا شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: همیاران پلیس باید مراقب باشند والدین از تلفن همراه استفاده نکنند چرا که تمرکز را از بین برده و موجب اخلال در رانندگی می‌شود.

سرهنگ آفریدون گفت: پلیس به دنبال گسترش مشارکت دانش آموزان در امور اجتماعی است و تاکنون در تحقق این مهم هم موفق بوده است.

وی افزود: آموزش نسل جدید می‌تواند در آینده در رعایت قانون موثر باشد و در کاهش حوادث رانندگی مثمر ثمر باشد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان، هدف از اجرای طرح همیار پلیس را كاهش تصادفات و تلفات جاده ای عنوان كرد و گفت: در استان زنجان از آغاز سالجاری تاکنون تصادفات فوتی درون شهری ۵۱ درصد کاهش یافته که معادل ۲۹ نفر است.

سرهنگ آفریدون تصریح کرد: آگاه سازی خانواده ها و كودكان هدف مهم اجرای طرح همیار پلیس است.

وی افزود: طرح همیار پلیس نوعی فرهنگ سازی در جامعه است و احترام به قانون و مسئولیت پذیری و ارتقای مشارکت اجتماعی از دیگر اهداف طرح پلیس همیار است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: پلیس راهنمایی و رانندگی استان از همیاران پلیس هم در طرح نوروزی که از ۲۵ اسفند ماه شروع و تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ادامه دارد استفاده می کند.