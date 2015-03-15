اختصاص ۱۸ جایزه بین المللی به تولیدات مرکز گسترش در سال ۹۳

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرین نادری مدیر امور بین الملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، ضمن اعلام این خبر گفت: در سال ۹۳ تعداد ۳۷۵ فیلم مستند، داستانی، انیمیشن و سینمایی در قالب DVD و لینک Vimeo به ۲۶۵ جشنواره بینالمللی ارسال شد که از این تعداد، ۵۱ فیلم به بخشهای مسابقه، ویژه، جنبی و بازار جشنوارهها راه یافتند و ۱۸ جایزه بینالمللی هم سهم تولیدات مرکز شد.
وی افزود: امسال جلسات شورای بینالملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با حضور سیدمحمدمهدی طباطبایینژاد، مرتضی رزاقکریمی، علیرضا قاسمخان، مجید مغنیان و شهنام صفاجو، با هدف معرفی ظرفیتها و توانمندیهای کشور در سطح بین المللی، ایجاد انگیزه، تشویق و حمایت از فعالیتهای تولیدکنندگان فیلم، بسترسازی جهت تولید فیلم مناسب با نگاه بینالملی، کسب تجارب و ارتقای سطح آگاهی تولیدکنندگان فیلم از توانمندیها و دستاوردهای جدید علمی سایر کشورها و تعامل با آنها برگزار شد.
نادری تصریح کرد: براساس مفاد آیین نامه تشویقی حمایت از فیلمسازان که به تصویب اعضای شورا رسید، مقرر شد تا مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هزینه بلیت کارگردان، ویزا، آمادهسازی و ارسال فیلم به جشنوارههای «الف»، نیمی از هزینه بلیت کارگردان، ویزا، آمادهسازی و ارسال فیلم به جشنواره «ب» و تنها هزینه ارسال فیلم به جشنوارههای «ج» را پرداخت کند.
وی همچنین گفت: با تنظیم این آیین نامه امیدواریم تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از لحاظ کیفی به درجهای برسند که شاهد حضور آنها در جشنوارههای معتبر بینالمللی باشیم.
نادری در ادامه از کسب ۱۸ جایزه بین المللی تولیدات مرکز خبر داد و افزود: فیلم مستند «راننده و روباه» به کارگردانی آرش لاهوتی جایزه کارگردان مستعد و دیپلم افتخار از جشنواره اوپنداکسیتی (لندن)، جایزه هیات داوری دانشجویی جشنواره «حقوق بشر» (اوکراین)، جایزه ویژه هیات داوری مطبوعات جشنواره «پیامی به بشریت» (روسیه)، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره مستند «آسمان وسیع» (آمریکا) و جایزه بهترین فیلم مستند با عنوان «سپنتا» از هفتمین دوره جشنواره فیلمهای ایرانی سانفرانسیسکو را از آن خود کرد.
وی یادآور شد: همچنین مستند «نینجای ایرانی» به کارگردانی مرجان ریاحی توانست جایزه بهترین فیلم مستند از جشنواره «وزول» (فرانسه) و جایزه هیات داوران جشنواره فیلم بغداد کسب کند و در مکتبخانه ترویج اسلام مسجد جامع شهر پرم روسیه نیز به نمایش درآمد. فیلم انیمیشن «درخت کهنسال» به کارگردانی فرنوش عابدی نیز برنده عنوان سوم جشنواره انیمیشن بوداپست مجارستان شد. این انیمیشن جايزه بهترين فيلم جشنواره «اركيده طلايى» (پنسيلوانياى آمريكا) و جشنواره «كرايوى راگ» (اوكراين) را نیز دریافت کرد. فیلم مستند «عروسک کاموایی» به کارگردانی عزتاله پروازه هم برنده جایزه بهترین مستند نیمهبلند و فیلم مستند «ما اینجاییم، موگادیشو» برنده جایزه بهترین مستند کوتاه از جشنواره مستند الجزیره شدند.
مدیر امور بین الملل مرکز گسترش ادامه داد: جوایز اول تا سوم و جایزه ویژه جشنواره ربیعالشهاده عراق نیز به فیلمهای مستند «فرش ثارالله» علیرضا سبحانی، «گلگیران» محمود غفاری، «نقل نخل» علیمحمد ناصربافقی و «رسم عاشقی همینه» اللهکرم رضاییزاده از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اختصاص یافت.
وی ادامه داد: ۱۲ فیلم مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از جمله «راننده و روباه»، «کورسو»، «به پشت تابلو نگاه کن»، «به کجا تعلق دارم»، «جای خالی آقا و خانم ب»، «تهران انار ندارد» و... در سطح بینالمللی به فروش رسیدند.
بازار فیلم مستند و شیوه اجرایی نوین
مدیر بینالملل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی متذکر شد: بازار فیلم مستند هشتمین دوره جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» با برنامههایی از جمله میزگرد تخصصی با تهیهکنندگان ایرانی، نشست و گفتگو با فیلمسازان، ملاقات عمومی با فیلمسازان باتجربه و نشست و سخنرانی میهمانان خارجی جشنواره، با شکل نوین اجرایی و متفاوت از سالهای گذشته طراحی شد.
وی افزود: در این بازار خبری از غرفههای متعدد نبود و میزگردهایی مخصوص تهیهکنندگان ایرانی و خارجی، شبیه به فضای داککرنر جشنواره کن در نظر گرفته شده بود تا فضای بهتری برای بحث و تبادلنظر شکل گیرد.
نادری همچنین درباره برگزاری ورک شاپ «تولید مستند» که با همکاری شبکه مستند اروپا (EDN) در هشتمین دوره جشنواره «سینماحقیقت» برگزار شد، گفت: در این جلسات پیرامون موضوعات تخصصی بازار فیلم مستند، نحوه عرضه و تامین اسپانسر بینالمللی بحث و تبادل نظر شد و مورد استقبال فیلمسازان و تهیهکنندگان قرار گرفت.
وی در پایان یادآور شد: مرکز گسترش با فیلمهای «آتلان»، «من میخوام شاه بشم»، «قانون جنگل»، «پهلوان و خرقه»، «آقای بیکار»، «عروسکها نمیدانند» و انیمیشن «ماهی سرخ شده» در هجدهمین دوره برگزاری بازار فیلم جشنواره فیلم فجر که اردیبهشت ۱۳۹۴ در پردیس گالری ملت برگزار میشود، حضور دارد.
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