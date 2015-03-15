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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۰

آبداریان:

امسال حجم ریالی جرایم تخلفات اصناف استان بوشهر پنج برابر شد

امسال حجم ریالی جرایم تخلفات اصناف استان بوشهر پنج برابر شد

بوشهر - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: امسال حجم ریالی جرایم تخلفات اصناف استان بوشهر پنج برابر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله آبداریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به منظور مقابله با متخلفان در بخش‌های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز اقدامات بسیار خوبی در استان بوشهر صورت گرفته است.

وی در ارتباط با گرانفروشی‌ها در عرضه مرغ در استان بوشهر نیز بیان داشت: برخی از خرده‌فروشان مرغ را بالاتر از قیمت مصوب ارائه کردند که رسیدگی به این پرونده‌ها صورت گرفت و رای صادر شد و با نصب پارچه‌نوشته از فعالیت آنها جلوگیری شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر خواستار نظارت مردم و همکاری آنها برای ارائه گزارش تخلفات شد و افزود: شاهد کاهش سه درصدی تعداد پرونده‌های تخلف تعزیرات حکومتی در استان بوشهر طی سال جاری هستیم.

وی با بیان اینکه بیشترین تخلفات مربوط به اصناف است، اذعان داشت: شاهد افزایش ۴۳۸ درصدی پرونده‌های مروبط به قاچاق کالا و ارز استان بوشهر هستیم و در بخش اصناف ۱۹ درصد و در بخش بهداشت و درمان ۴۱ درصد افزایش یافته است.

 ۱۵ درصد واحدهای صنفی بوشهر متخلف هستند

آبدارایان اضافه کرد: در استان بوشهر ۳۵ هزار واحد صنفی فعالیت دارند که پرونده‌های تخلف برای هفت هزار واحد تشکیل شده است و این موضوع بیانگر این است که کمتر از ۱۵ درصد واحدهای صنفی متخلف هستند.

وی از تشکیل ۱۰ هزار و ۹۴۳ پرونده تخلف صنفی طی سال جاری در استان بوشهر خبر داد و با اشاره به افزایش سه درصدی این پرونده‌ها، افزود: سال گذشته تعداد پرونده‌ها ۱۱ هزار و ۳۶۸ پرونده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از پنج برابر شدن حجم ریالی جرایم تخلفات صنفی استان بوشهر طی سال جاری خبر داد و بیان داشت: سال گذشته ۹۸ میلیارد ریال جریمه واحدهای صنفی صادر شد که امسال به ۵۳۹ میلیارد ریال افزایش یافته است.

کد مطلب 2518550

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