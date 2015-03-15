زمینه مناسب برای کار بدون حاشیه در همدان فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر یکشنبه در آخرین جلسه شورای اداری استان همدان در سال جاری با سپاسگزاری از مدیران استان همدان در اهتمام به انجام کارهای استان همدان اظهار داشت: نامگذاری سال ۹۳ به نام فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی موجب حرکت در بسیاری از بخش ها شد.

استاندار همدان با بیان اینکه از معاونت سیاسی درخواست شد تا در مقوله فرهنگ و معاونت برنامه ریزی نیز در مورد مسائل اقتصادی کار کند، گفت: در زمینه فرهنگ و اقتصاد در استان همدان نتایج خوبی به دست آمده است.

وی با بیان اینکه در زمینه فرهنگ و اقتصاد کار به یک سال ختم نمی شود و در پروسه زمانی یک ساله نمی گنجد، گفت: فرهنگ هوای تنفسی روحانی انسان بوده و همواره باید در تقویت فرهنگ کوشا باشیم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد باید رو به پویایی و تکامل داشته باشد، عنوان داشت: فرمان رهبری در نامگذاری سال ۹۳ شروع برنامه ها بوده و باید برای ما پایدار و مستدام و قابل اهمیت باشد.

استاندار همدان با بیان اینکه در شش سال اخیر مباحث اقتصادی به گونه ای در نامگذاری سال ورود و وجود داشته است، ابراز داشت: در زمینه فرهنگی به این نتیجه دست یافتیم که باید سند راهبردی برای آن تدوین شود که پویا و متداوم است.

سند راهبردی با حضور دستگاه های مربوط به فرهنگ تدوین شد نیک بخت گفت: سند راهبردی با حضور دستگاه های مربوط به فرهنگ تدوین و استانداری نیز از طریق معاونت سیاسی از دستگاه های فرهنگی استان خواست تا با تدوین برنامه مناسب کار را شروع کنند.

وی بیان داشت: در اولین دستآورد منشور و سند راهبردی تدوین شد و این سند به گونه ای بود که از سوی وزارت کشور در همه استان ها مورد توجه قرار گرفت زیرا در این سند هم محوریت خانواده و هم اجتماع و هم سبک زندگی تعریف شد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه در سند راهبردی فرهنگ ایثار و حقوق شهروندی ملموس است، اظهار داشت: با توجه به اینکه در سند راهبردی همه دستگاه های فرهنگی دخیل بودند اجرا را به دستگاه های فرهنگی واگذار کردیم که می تواند سند علمی، بنیادی و قابل اجرای مناسبی باشد.

نیک بخت در ادامه با تاکید بر اینکه نشاط جامعه باید با نگاه به نشاط اجتماعی و نه امنیتی فراهم شود، افزود: در سال جاری هماهنگی و تعامل مناسبی بین احزاب استان برقرار و جلسات مختلف نیز در این زمینه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه ارتباط و تعامل با بزرگان استان دلگرمی زیادی را در رابطه با مسائل اجتماعی ایجاد کرد، ابراز داشت: به منظور بزرگداشت علما و بزرگان استان همدان مراسم مختلف و جشنواره ها برگزار شد که درسال جاری مراسم بزرگداشت مصطفی رحمان دوست برپا شد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه در سال آینده نیز بزرگداشت های مختلفی برای علما و فرهیختگان همدانی برگزار خواهد شد، بیان داشت: سال ۹۴ را سال میرسیدعلی همدانی یعنی شاه همدان اعلام کرده ایم.

نیک بخت با بیان اینکه برای بزرگداشت میرسیدعلی همدانی جلسات مختلفی با سفیر تاجیکستان در همدان برگزار شده، ابراز کرد: رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ارشاد برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده اند.

دانشنامه ای ۱۱۰ جلدی شامل تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام و دوران معاصر استان همدان با اعتباری بالای یک میلیارد تومان تدوین خواهد شد وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی از اهداف فرهنگی در سال آینده مانند برپایی یادواره شهدا، برنامه های راهیان نور اعلام کرد: دانشنامه ای ۱۱۰ جلدی شامل تاریخ قبل از اسلام و بعد از اسلام و دوران معاصر استان همدان با اعتباری بالای یک میلیارد تومان تدوین خواهد شد که بعد از تهیه در دسترس همه قرار می گیرد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه همدان ۵۰۰ سال پایتخت ایران زمین بوده است، ابراز داشت: باید برنامه هایی در خور لیاقت همدان برگزار و از سویی استان همدان در دو حوزه کودک و نوجوان و فعالیت بشر دوستانه در سطح بین المللی قطب فرهنگی شناخته شود.

نیک بخت اظهار داشت: نهایت و غایت امور فرهنگی همیشه پایدار است و حفظ شرایط فرهنگی مناسب برنامه ریزی می خواهد.

استاندار همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در شرایط اقتصادی مناسبی قرار ندارد و نفت از بشکه ای ۱۴۰ دلار به ۵۰ دلار رسیده است، عنوان داشت: سرمایه گذاری دولت در بخش های اقتصادی با وجود این شرایط نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است و از سویی دولت بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مجاز به سرمایه گذاری نیست و بنابراین باید بخش خصوصی را در این حوزه تقویت کنیم.

نیک بخت با بیان اینکه در سال جاری ۶۰۰ واحد تولیدی غیر فعال در استان همدان دوباره فعال شدند، افزود: در حال حاضر مشکلی در سرمایه در گردش واحد های تولیدی نداریم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در استان همدان تعریف شده است، ابراز داشت: برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاری در همدان از جمله اقدامات در این راستا بود.

استاندار همدان تاکید داشت: نتیجه تلاش همه مدیران اقتصادی، سیستم قضایی استان، نمایندگان مجلس، نیروی انتظامی و نظامی، سپاه و همه و همه باعث شد تا زمینه مناسب برای کار بدون حاشیه در استان همدان فراهم شود چرا که اگر مسائل را به حاشیه می بردیم توان کار از ما گرفته می شد.

وی افزود: خلاصه نتایج منجر به فعال شدن واحد های نیمه فعال شد و طبق آمار بدست آمده از تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه ۹ هزار و ۳۴۹ شغل جدید در استان همدان ایجاد شده است.

استاندار همدان با اشاره به اینکه این تعاد افرادی هستند که برای نخستین بار بیمه شده اند، افزود: مبلغ چهار هزار میلیارد تومان برای طرح های تولیدی که کلنگ زنی شده است هزینه شد.

نیک بخت ادامه داد: دولت تدبیر و امید با همین شرایط و نداری ها و همین قیمت نفت توانست طرح نظام سلامت را در کشور اجرایی کند.

وی با اشاره به اینکه ۱۲۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح تحول نظام سلامت در استان همدان هزینه شده است، عنوان کرد: ۱۰۵ میلیارد تومان همان پولی بوده که مردم باید برای هزینه های درمانی پرداخت می کردند و ۱۵ میلیارد تومان نیز صرف تجهیزات و هتلینگ بیمارستان ها شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه استان همدان در کشور از لحاظ اشتغال و کمبود بیکاری بعد از استان مرکزی در رتبه دوم قرار دارد، گفت: البته به زعم بنده استان همدان باید اول محسوب شود چرا که استان مرکزی یک استان صنعتی بوده و نرخ بیکاری در همدان شش و سه دهم و در استان مرکزی پنج و هفت دهم است.