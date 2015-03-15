فیلم/آذربایجان غربی مهد تاریخ و تمدن منتظر مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، آذربایجان غربی با مردمانی اصیل از تمامی ادیان و اقوام مختلف ایرانی، زبانها و گویشهای متعدد به همراه نشانه ها و بقایای استقرار انسان از هزاره اول قبل از میلاد، دو اثر ثبت شده جهانی و هزاران اثر تاریخی - ملی، طبیعت متنوع، جنگلهای انبوه با کوههای سربه فلک کشیده موزه ای کوچک از گنجینه بزرگ ایران باستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، این استان مانند نگینی درخشان در تاریخ ایران اسلامی بوده که رود ارس در شمال آن سینه زمان را می شکافد و فریاد برمی آورد، تخت سلیمان در جنوبش یادگار ارزشمند گذشتگان بوده و ذره ذره خاک دشت چالدران لبریز از غرور و غیرتمندی و غار شگفت انگیز سهولانش چشم هر بیننده ای را متحیر کرده و طبیعت رویایی آن، مخلوق را به تحسین خالق بر می انگیزاند.