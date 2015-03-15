اقدامات چین برای تسهیل مذاکرات طالبان و دولت افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، به نقل از شبکه تلوزیونی تمدن، دکتر عبدالله در نشستی که از سوی سوی روزنامه ایندیا تودی در دهلی نو برگزار شد، گفت: مقامات چین در چند ماه گذشته چندین بار با طالبان مذاکره کرده اند. آنها از طالبان خواسته اند تا مستقیما با دولت افغانستان گفتگو کنند و این پیام خوبی است.

وی افزود: ما نمی خواهیم در مورد مذاکره با طالبان بدبین یا خوشبین باشیم. هر چیزی که از سوی پاکستان وعده داده می شود نیز مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

از زمان استقرار دولت وحدت ملی، روابط افغانستان و چین افزایش یافته است. مقامات چین بارها از تمایل پکن برای میانجیگری میان طالبان و دولت افغانستان سخن گفته اند.

پیش از این گزارش هایی منتشر شده بود که از گفتگو‌ی مستقیم دولت افغانستان و طالبان در هفته نخست ماه مارس خبر می داد. محل این گفتگو ها مشخص نشده اما گفته شده که این مذاکرات ممکن است در کابل، اسلام آباد، دبی یا پکن برگزار شود.