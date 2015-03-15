۱۰۹ نماینده در تذکری به رئیس جمهور خواستار عزل یونسی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی ۱۰۹ نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار عزل یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور به علت اظهارات ناشیانه وی و تهدید علیه امنیت ملی شدند.

علاوه بر این حسین فتاحی، نادر قاضی پور، موسی غضنفرآبادی، عارفی به علاوه ۳۰ نماینده دیگر در تذکری به وزیر کشور خواستار برخورد قاطع با عوامل ضرب و شتم جانباز جنگ توسط فتنه گران در خانه شهر کرمان شدند.

سیدشکر خدا موسوی نیز در تذکری به وزیر اقتصاد به حذف روایت پیامبر از اسکناس های ۵ هزار تومانی اعتراض کرد.

نیره اخوان بیطرف و حسن کامران نیز در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد شدند.

زهره طبیب زاده در تذکری به رئیس جمهور خواستار ارائه توضیح درباره عدم تخصیص بودجه نهادهای بین المللی برای احیای تالاب های کشور شد.

علی مطهری نیز در تذکری به وزیر دادگستری به فیلترینگ سایت جماران و بهار اعتراض کرد.

محسن دهدشتی نماینده آبادان در تذکر کتبی به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار توضیح درخصوص عدم پیگیری تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی شد.

حسین فتاحی نماینده مردم شهر بابک هم در تذکر کتبی به وزیر ارشاد خوالستار توضیح در خصوص عدم برخورد با روزنامه اعتماد شد.

احمد مقیمی نماینده بهشهر هم درخصوص افزایش غیرقانونی تعرفه های گاز و برق به وزیران نفت و نیرو تذکر داد.