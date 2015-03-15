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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲

بهمنیاری در گفتگو با مهر:

عملیات ساخت بندر صیادی خارک فروردین ۹۴ آغاز می‌شود

عملیات ساخت بندر صیادی خارک فروردین ۹۴ آغاز می‌شود

بوشهر - مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: عملیات ساخت بندر صیادی خارک فروردین ۹۴ آغاز می‌شود.

حسین بهمنیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تسهیل در فعالیت‌های صیادان و فعالان این عرصه تلاش های بسیار زیادی را داشته‌ایم و در سال آینده نیز طرح‌های مطلوبی مد نظر است که اجرایی خواهند شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر در ارتباط با مشکلات صیادان جزیره خارک نیز خاطرنشان ساخت: عملیات اجرایی بندر صیادی خارک تا نیمه دوم فروردین‌ماه سال آینده آغاز خواهد شد.

وی به تعداد شناورهای جزیره خارک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر حدود ۱۹۰ قایق صیادی و تفریحی در جزیره خارک حضور دارند که باید برای رفع مشکلات آنها تلاش شود.

بهمنیاری اضافه کرد: این قایق‌ها به علت نبود جایگاه مناسب برای صید و صیادی با مشکلاتی روبرو هستند که در نیمه دوم فروردین ماه سال ۹۴ کلنگ عملیات اجرایی بندر صیادی شیلات خارک به زمین زده خواهد شد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر اعتبار این پروژه را دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برآورد کرد.

وی همچنین اذعان داشت: دو هزار و ۷۰۰ قایق غیر صیادی داریم که وارد کارهای صیادی شده‌اند و بدون هویت هستند.

 

کد مطلب 2518597

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