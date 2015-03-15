به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنهبرداری، فدراسیون جهانی وزنهبرداری امسال نیز همچون سالهای گذشته برای انتخاب بهترین وزنهبردار سال، اقدام به نظرسنجی از علاقهمندان به وزنهبرداری در سراسر دنیا کرد و بر این اساس ایلین ایلیا قهرمان سرشناس وزنهبرداری قزاقستان در بخش مردان و تاتیانا کاشیرینا وزنهبردار فوق سنگین روسها در بخش زنان، عنوان بهترین وزنهبرداران سال ۲۰۱۴ را از آن خود کردند.
«کیانوش رستمی» قهرمان دسته ۸۵ کیلوگرم رقابتهای جهانی قزاقستان و بهداد سلیمی، قهرمان بازیهای آسیایی اینچئون در ردیف پرامیدترین وزنهبرداران برای معرفی به عنوان بهترین وزنهبردار سال بودند، اما در نهایت جایزه «ژنو بوسکویکس» به ایلیایی رسید که در رقابتهای جهانی قزاقستان با شکستن رکوردهای دنیا مدال طلای دسته ۱۰۵ کیلوگرم را از آن خود کرد.
از جمع وزنهبرداران ایران بهداد سلیمی آخرین وزنهبرداری است که در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ عنوان بهترین وزنهبردار سال جهان را به دست آورده است.
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