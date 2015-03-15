محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی سال جاری بر اساس گزارش‌های کار‌شناسان بیش از ۱۲۶ اخطاریه به واحدهای صنعتی متخلف در زمینه زیست محیطی ارائه شده است.

وی بیان کرد: این اخطاریه‌ها شامل اخطاریه آلودگی زیست محیطی، توقف فعالیت، نصب سیستم پایش لحظه‌ای، اعلام یک در هزار فروش و همچنین اخطاریه اخذ مجوز بوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم ادامه داد: با توجه به اخطاریه‌های متعدد صادره و گزارشات کار‌شناسان و شکوائیه‌های مردمی در سال ۹۳، تعداد ۵۰ پرونده در ارتباط با واحدهای آلاینده در مراجع قضایی تشکیل شد.

وی بیان کرد: با تشکیل پرونده تخلفات زیست محیطی و اخذ دستور قضایی از فعالیت ۱۸ واحد آلاینده طی سالجاری جلوگیری به عمل آمده است که از این میان با توجه به تمرکز فعالیت این اداره کل بر واحدهای غیرمجاز ذوب سرب، تعداد هشت مورد از پلمپ‌ها متعلق به واحدهای ذوب سرب آلاینده غیرمجاز بوده است.

رکنی گفت: در سال ۹۳ بیش از ۳۰۰ میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان زیست محیطی از متخلفان اخذ شده است که در ارتباط با تخلفات شکار و صید صورت گرفته در استان نیز بر اساس پایش مستمر مأموران اجرایی و محیط بانان این اداره کل، برای ۲۰ تخلف گزارش شده پرونده قضایی تشکیل شد و جانوران زنده کشف شده نیز به دامان طبیعت بازگردانده شده‌اند.