پیش بینی ۱۸۰۰ کلاس درس برای اسکان مسافران نوروزی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: برای اسکان مسافران در ایام نوروز سال ۹۴ بیش از هزار و ۸۰۰ کلاس درس پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه ما آمادگی داریم که بیش از ۱۲۰ هزار مسافر نوروزی را در مدارس سطح استان اسکان دهیم عنوان کرد: در این راستا ۱۰ پایگاه در شهرستانهای مختلف لرستان در نظر گرفته شده است.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به پیش بینی ۱۸۰ آموزشگاه برای اسکان مسافران نوروزی ادامه داد: در مجموع بیش از هزار و ۸۰۰ کلاس درس در استان برای اسکان مسافران نوروزی سال ۹۴ پیش بینی شده است.

کریمی فر همچنین از پیش بینی شش خانه معلم استان، چهار دانشگاه فرهنگیان و اردوگاههای دانش آموزی برای اسکان مسافرن نوروزی خبر داد.

وی یادآور شد: در مجموع ۴۵۰ نفر از همکاران ما در آموزش و پرورش نسبت به ارائه خدمات به مسافران نوروزی اقدام خواهند کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان افزود: در ایام نوروز سال گذشته نیز بیش از ۱۰۷ هزار مسافر در سطح آموزشگاهها و خانه های معلم و... استان اسکان داده شدند.