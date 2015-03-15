به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفی خدایی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از نقشه‌های هواشناسی، دو سامانه بارشی فعال از هفته جاری وارد استان بوشهر می‌شود.

وی ادامه داد: از روز سه‌شنبه شاهد فعالیت سامانه نخست در مناطق جنوبی و مرکزی استان و همچنین ارتفاعات استان خواهیم بود که این سامانه تا روز پنجشنبه در استان فعالیت دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر اضافه کرد:از پدیده‌های غالب این سامانه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه می‌توان به بارش باران به صورت رگبار به همراه وزش باد و رعد و برق اشاره کرد.

وی در ادامه با اشاره به ورود سامانه دوم بارشی به استان بوشهر از روز جمعه همین هفته، بیان داشت: فعالیت این سامانه نیز تا یکشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.

شفی خدایی از آغاز فعالیت‌های این سامانه از شمال استان خبر داد و اذعان داشت: دامنه فعالیت این سامانه کم کم به مناطق جنوبی و مرکزی استان نیز گسترش می‌یابد و شاهد بارش باران به صورت رگبار به همراه وزش باد و رعد و برق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر به وضعیت جوی خلیج فارس طی روزهای یاد شده اشاره کرد و اذعان داشت: شاهد افزایش سرعت باد و مواج و متلاطم شدن سواحل استان بوشهر خواهیم بود.