برنامه ها و اقدامات سازمان بهزیستی/بسته های حمایتی ویژه چندقلوها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر همایون هاشمی در نشست خبری روز یکشنبه به اقدامات و فعالیت های سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۰ هزار کودک تحت پوشش و سرپرستی سازمان بهزیستی قرار دارند که بیش از ۱۱۰ هزار کودک تک والد نیز تحت پوشش بوده و در مراکز نگهداری می شوند.

وی گفت: در سال جاری برنامه هایی در جهت حمایت اجتماعی از مددجویان تحت پوشش انجام شده و با ابلاغ قانون جدید حمایت از کودکان توسط رئیس جمهور یک بسته جامع تقویتی، فرهنگی و حمایتی برای کودکان اجرایی خواهد شد.

وی اقدامات فرهنگی سازمان اشاره کرد و گفت: تقریبا تمامی برنامه های سازمان به نوعی اثرات فرهنگی و اجتماعی دارد و به اقدامات حمایتی و معیشتی منجر می شود.

وی از برگزاری مسابقات بین المللی قرآنی ویژه معلولان کشورهای مسلمان سراسر جهان در سال آینده خبر داد و گفت: با مشارکت دستگاه های مختلف مانند وزارت ارشاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی مقدمات لازم برای اجرای این مسابقه فراهم شده و زمان دقیق آن مشخص خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی از تحت پوشش قرار گرفتن ۲۴۰ هزار نفر در سال جاری خبر داد و گفت: این افراد با استفاده از صرفه جویی در منابع سازمان و همچنین خروج مددجویان توانمند تحت پوشش قرار گرفتند.

به گفته هاشمی در سال آینده نیز ۵۰ هزار خانوار که جمعیت آنها ۲۰۰ هزار نفر می شود تحت پوشش دریافت خدمات مستمر سازمان قرار می گیرند.

وی به اقدامات انجام شده در حوزه مسکن نیز اشاره کرد و اظهار داشت: سازمان بهزیستی یکی از کم نظیرترین دستگاه ها در حوزه مسکن است به طوری که در سال جاری ۳۸ هزار واحد مسکونی به مددجویان تحت پوشش تحویل داده شد و همچنین عملیات احداث ۵۰ هزار واحد جدید نیز با همکاری بنیاد مسکن به زودی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون، ۳۳ هزار و ۸۲۰ شغل ایجاد شده است گفت: سال گذشته ۷ میلیارد تومان از محل تسهیلات قرض الحسنه بانک ها به مددجویان بهزیستی اختصاص داده شد که این اعتبار امسال به ۱۶۵ میلیارد تومان رسیده است که از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده ایم.

وی اظهار داشت: همچنین ۱۵ هزار طرح آماده برای دریافت تسهیلات نیز به بانک ها معرفی شده اند که امیدواریم از محل تسهیلات قرض الحسنه وام در اختیار آنها قرار گیرد.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه اوتیسم بیماری جدیدی است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال افزایش است گفت: هم اکنون ۳۸ مرکز اوتیسم در سراسر کشور فعالیت می کنند و ۱۵۰۰ نفر در شبانه روز از خدمات ما بهره مند می شوند.

هاشمی همچنین به کاشت حلزون اشاره کرد و گفت: در سال جاری هزینه کاشت حلزون ۱۶۶۶ کودک از سوی بهزیستی تامین شد به صورتی که در حال حاضر هیچ کودکی پشت نوبت کاشت حلزون قرار ندارد.

وی از راه اندازی مراکز روزانه توانبخشی اختلالات دهان و بلع خبر داد و گفت: ۲ مرکز در تهران احداث شده است که در صورت موفقیت و استقبال سال آینده در استان های دیگر نیز توسعه پیدا می کنند.

وی همچنین از جذب پوشش صددرصدی توانبخشی مبتنی بر خانواده در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر در سال آینده خبر داد و گفت: در این طرح از کشورهای اطراف نیز جلوتر هستیم و اقدامات خوبی انجام شده است.

رئیس سازمان بهزیستی از پوشش صددرصدی وسایل توانبخشی معلولان در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته ۳۷ میلیارد تومان اعتبار داشتیم که امسال بودجه توانبخشی به دو برابر افزایش یافت.

وی از اقدامات حمایتی در راستای افزایش جمعیت خبر داد و گفت: از خانواده های دارای چندقلو حمایت های ویژه ای انجام شد به طوری که بانک اطلاعاتی مربوط به چندقلوها تهیه و در حال حاضر نیز از ۲۳ هزار خانواده چندقلوها در کشور حمایت می کنیم.

به گفته هاشمی با ارائه دستورالعمل به استان ها مقرر شد که بسته حمایتی (۳۰۰ هزار تومان) به عنوان عیدی در اختیار خانواده های دارای دوقلوی نیازمند و بیش از آن قرار گیرد.

وی از افزایش ۲۹.۲ درصدی مشارکت های مردمی خبر داد و افزود: در حوزه مشارکت غیرمستقیم و کمک به مراکز نیز بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته ایم به طوری که هزینه نگهداری یک کودک معلول در شهرستان یک میلیون تومان و در تهران ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است و بهزیستی ۴۰۰ هزار تومان آن را پرداخت و مابقی از مشارکت مردمی تامین می شود.

رئیس سازمان بهزیستی از راه اندازی پایگاه داده های اجتماعی برای جمع آوری آمار دقیق مددجویان در هر حوزه خبر داد و گفت: از سال آینده تمام منابع سازمان براساس آمار این پایگاه در اختیار مدیران و معاونین قرار می گیرد.

هاشمی گفت: از محل هدفمندی یارانه ها مبلغی برای نگهداری افراد مجهول الهویه در اختیار سازمان قرار داده شده است.

وی به بودجه سازمان نیز اشاره و تاکید کرد: در سال آینده بودجه سازمان هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد بود و نسبت به سال گذشته از رشد خوبی برخوردار شده است که از این اعتبارات در جهت توانمندسازی که شامل مسکن، اشتغال و حمایت های اجتماعی می شود، استفاده می کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی از ارائه خدمات مستمر به ۴ میلیون ۸۰۰ هزار مددجوی تحت پوشش خبر داد و گفت: در حوزه پیشگیری سازمان بهزیستی ۱۲ میلیون آموزش به جامعه هدف ارائه کرده است.

هاشمی به فعالیت اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به توسعه آسیب های اجتماعی نوپدید و همچنین آسیب های کف خیابان در سال جاری فعالیت اورژانس اجتماعی افزایش پیدا کرده است و در سال آینده نیز در شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت این پایگاه اجتماعی راه اندازی خواهد شد.

به گفته وی ۴۴۱ هزار نفر در پایگاه های اجتماعی خدمات دریافت کرده اند و همچنین تعداد خط تلفن سیار اورژانس اجتماعی از ۱۲۰ خط در سال گذشته به ۱۷۰ خط افزایش یافته است.