نلی محجوب، مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار «خانم مینگو و اولین روز مدرسه» خبر داد و گفت: این کتاب نه برای بچه‌ها که برای معلم‌ها و پدر و مادرها هم خوب است و به‌ویژه به معلم‌ها یاد می‌دهد چگونه می‌توانند از اضطراب بچه‌ها در نخستین روز مدرسه کم کنند.

به گفته این روزنامه‌نگار و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان، روز اول مدرسه از بچه‌ها می‌خواهد درباره ویژگی‌های خود بگویند. بچه‌ها، اول تعجب می‌کنند چون معنی ویژگی را نمی‌دانند وقتی خانم مینگو که یک فلامینگوست می‌گوید رنگ پوست من صورتی است و چنین غذایی می‌خورم تازه بچه‌ها متوجه ویژگی‌های متفاوت خود با یکدیگر می‌شوند.

محجوب در ادامه بیان کرد: مدرسه خانم مینگو، مدرسه حیوانات است. وقتی او از ویژگی‌های خود می‌گوید تازه بچه‌ها به خود و خصوصیات‌شان توجه می‌کنند. برای مثال کوالا می‌گوید من هیچ وقت آب نمی‌خورم و غذای همیشه من برگ اوکالیپتوس است یا تمساح می‌گوید من در طول عمر، ۳ هزار دندان درمی‌آورم.

به گفته مترجم «خانم مینگو و اولین روز مدرسه»، این کتاب ترکیبی از داستان و غیرداستان است این‌که اختاپوس با چشم‌هایش می‌چشد و مار با زبانش بو می‌کشد. کتابی که می‌تواند الگوی معلمان قرار گیرد. به این معنی که معلم‌ها به جای آن‌که روز اول مدرسه از بچه‌ها اسم و رسم و شغل پدر و مادر و... را بپرسند از ویژگی‌های خود و مدرسه بگویند و از بچه‌ها هم درباره خودشان بپرسند.

محجوب، با این کتاب و نویسنده‌اش از طریق جست‌وجو در اینترنت آشنا شده است. او که داور لاک‌پشت پرنده هم هست به ملاک‌های انتخاب کتاب خوب در ایران اشاره کرد و افزود: در ایران، خوانندگان ما خیلی حرفه‌ای باشند می‌توانند چند فهرست چون شورای کتاب کودک و کانون پرورش فکری و جشنواره رشد و لاک‌پشت پرنده را ببرسی کنند و فضای حرفه‌ای برای آگاهی از یک کتاب و نظرات مثبت و منفی درباره آن وجود ندارد. اما در سایتی چون «آمازون» نظرات مخاطبان و جایزه‌هایی که به کتاب تلعق گرفته و ستاره‌هایی که مخاطبان به آن داده‌اند را می‌توان دریافت.

نویسنده و تصویرگر «خانم مینگو و اولین روز مدرسه»، جمی هارپر و نلی محجوب مترجم آن است. این کتاب از سوی نشر زعفران در ۲۵۰۰ نسخه و به قیمت ۶۰۰۰ تومان منتشر کرده است.