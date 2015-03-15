به گزارش خبرنگار مهر، حرم حضرت معصومه(ع) چون نگینی در میان شهر می‌درخشد و هرساله جمع کثیری از زائران را به سمت خود می‌خواند. تصویر طلاب که در خیابان‌های قم در حال تردد هستند هم یکی از تصاویر همیشگی و منحصر به فرد این شهر است. با این وجود قم دارای جاذبه‌های گردشگری متعددی است .

بنا به روایتی بیش از هزارسال پیش در شب سه شنبه ۱۷ ماه مبارك رمضان، فردی صالح به نام حسن مثله جمكرانی به دستور امام زمان (عج) فرا خوانده می شود. وی در همین مكان فعلی مسجد، حضرت را با جمعی از همراهان ملاقات كرده و دستور بنای مسجد با تشریفات خاص را دریافت می كند.

مسجد امام حسن عسگری(ع) که در نزدیکی حرم مطهر و در ابتدای خیابان آستانه واقع شده بنا به دستور امام حسن عسگری(ع) و به دست وکیل و نماینده آن حضرت در قرن سوم هجری ساخته شده است. .

مسجد جامع قم نیز از جمله مساجد دو ایوانی ایران است که شکل مربع مستطیل دارد.

بازار سنتی قم نیز که همواره بوی عطر از آن به مشام می‌رسد سالهاست میزبان مسافرانی است که سوهان و مهر و سجاده را می‌خرند تا به عنوان یادگار هدیه کنند.

بوی سوهان تازه که معمولا در کارگاه‌های کنار مغازه‌ها طبخ می‌شود از هر سو زائران را فرا می‌خواند.

دریاچه نمک هم از جاذبه‌های طبیعی استان به شمار می‌رود. این دریاچه بخشی از کویر نمک است که در شرق قم واقع شده و فقط زمستان ها آب دارد. حضور ورقه های نمک و برداشت آن که از اوایل تابستان در منطقه جنوبی این دریاچه آغاز می شود، دیدنی است.