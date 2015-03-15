به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار «جودت ییلماز» وزیر توسعه جمهوری ترکیه، با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و وجود اشتراکات فراوان میان دو ملت، اظهار داشت: ایران محدودیتی برای گسترش مناسبات خود با ترکیه ندارد و مقامات جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع تاکید دارند.

معاون اول رییس جمهور سطح روابط تجاری میان دو کشور را پایین‌تر از سطح ظرفیت‌های موجود ارزیابی کرد و افزود: با شناختی که از اقتصاد ایران و ترکیه دارم، معتقدم دستیابی به حجم مبادلات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری کار چندان دشواری نیست و لازمه آن رفع برخی موانع از پیش روی روابط تجاری و فراهم شدن زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی دو کشور است.

جهانگیری همچنین با اشاره به سفر رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به ایران در آینده‌ نزدیک گفت: امیدوارم در این سفر بخش زیادی از موانع پیش روی روابط اقتصادی دو کشور برداشته شود البته پیش‌نیاز آن این است که کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه موانع موجود را شناسایی و راه حل‌هایی برای رفع آن بیندیشند تا در سفر آقای اردوغان بتوانیم به توافقات خوبی دست پیدا کنیم.

معاون اول رییس جمهور بر لزوم گسترش همکاری‌ها و ارتقاء سطح مناسبات تجاری میان دو کشور تاکید کرد و افزود: علاقمندیم موانع پیش روی همکاریهای دو کشور در بخش انرژی از میان برداشته شده و در سایر زمینه‌ها همچون حمل و نقل ریلی و جاده‌ای نیز شاهد رفع موانع و گسترش مناسبات فی مابین باشیم.

وزیر توسعه جمهوری ترکیه نیز در این دیدار گسترش همکاری های ایران و ترکیه برای ایجاد آرامش در منطقه را حیاتی و ضروری دانست و گفت: مسئولیت و تعهدات دو کشور در مقطع فعلی بسیار سنگین است و توسعه همکاری‌های تهران – آنکارا می تواند منافع ملت‌های منطقه را تامین کند.

جودت ییلماز با تاکید بر اینکه موضع رسمی دولت ترکیه توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: سخنان برخی افراد یا رسانه ها در فضای مجازی مورد قبول ما نیست و موضع رسمی دولت ترکیه مبنی بر علاقه مندی به گسترش مناسبات با ایران بر همگان آشکار است.

وی با اشاره به وجود زمینه های فراوان همکاری میان ایران و ترکیه، بر لزوم رفع موانع پیش روی تجارت دو کشور تاکید کرد و گفت: امیدوارم با سفر رییس جمهور ترکیه به تهران، شاهد دستاوردهای بزرگی در زمینه‌های مختلف از جمله مقابله با تروریسم، حل و فصل درگیری‌های منطقه و مسائل مرتبط با داعش باشیم.

وزیر توسعه ترکیه همچنین گسترش همکاری میان دو کشور در زمینه انرژی را عامل مهمی در توسعه مناسبات فی مابین برشمرد و افزود: امیدوارم بتوانیم سطح همکاری‌های خود را در همه زمینه‌ها همچون حمل ونقل، بهداشت و درمان و گردشگری بیش از گذشته ارتقا دهیم.