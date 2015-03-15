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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۰۳

جهانگیری در دیدار وزیر توسعه جمهوری ترکیه:

همکاری تهران و آنکارا می‌تواند جلوی اسلام هراسی را بگیرد

همکاری تهران و آنکارا می‌تواند جلوی اسلام هراسی را بگیرد

معاون اول رییس جمهور، گفت: گسترش همکاری‌های ایران و ترکیه گامی در جهت حل مسائل جهان اسلام است و می‌تواند توطئه صهیونیست‌ها برای گسترش اسلام هراسی در جهان را نقش بر آب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (یکشنبه) در دیدار «جودت ییلماز» وزیر توسعه جمهوری ترکیه، با اشاره به روابط تاریخی دو کشور و وجود اشتراکات فراوان میان دو ملت، اظهار داشت: ایران محدودیتی برای گسترش مناسبات خود با ترکیه ندارد و مقامات جمهوری اسلامی ایران بر این موضوع تاکید دارند.

معاون اول رییس جمهور سطح روابط تجاری میان دو کشور را پایین‌تر از سطح ظرفیت‌های موجود ارزیابی کرد و افزود: با شناختی که از اقتصاد ایران و ترکیه دارم، معتقدم دستیابی به حجم مبادلات تجاری ۳۰ میلیارد دلاری کار چندان دشواری نیست و لازمه آن رفع برخی موانع از پیش روی روابط تجاری و فراهم شدن زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی دو کشور است.

جهانگیری همچنین با اشاره به سفر رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه به ایران در آینده‌ نزدیک گفت: امیدوارم در این سفر بخش زیادی از موانع پیش روی روابط اقتصادی دو کشور برداشته شود البته پیش‌نیاز آن این است که کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و ترکیه موانع موجود را شناسایی و راه حل‌هایی برای رفع آن بیندیشند تا در سفر آقای اردوغان بتوانیم به توافقات خوبی دست پیدا کنیم.

معاون اول رییس جمهور بر لزوم گسترش همکاری‌ها و ارتقاء سطح مناسبات تجاری میان دو کشور تاکید کرد و افزود: علاقمندیم موانع پیش روی همکاریهای دو کشور در بخش انرژی از میان برداشته شده و در سایر زمینه‌ها همچون حمل و نقل ریلی و جاده‌ای نیز شاهد رفع موانع و گسترش مناسبات فی مابین باشیم.

وزیر توسعه جمهوری ترکیه نیز در این دیدار گسترش همکاری های ایران و ترکیه برای ایجاد آرامش در منطقه را حیاتی و ضروری دانست و گفت: مسئولیت و تعهدات دو کشور در مقطع فعلی بسیار سنگین است و توسعه همکاری‌های تهران – آنکارا می تواند منافع ملت‌های منطقه را تامین کند.

جودت ییلماز با تاکید بر اینکه موضع رسمی دولت ترکیه توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: سخنان برخی افراد یا رسانه ها در فضای مجازی مورد قبول ما نیست و موضع رسمی دولت ترکیه مبنی بر علاقه مندی به گسترش مناسبات با ایران بر همگان آشکار است.

وی با اشاره به وجود زمینه های فراوان همکاری میان ایران و ترکیه، بر لزوم رفع موانع پیش روی تجارت دو کشور تاکید کرد و گفت: امیدوارم با سفر رییس جمهور ترکیه به تهران، شاهد دستاوردهای بزرگی در زمینه‌های مختلف از جمله مقابله با تروریسم، حل و فصل درگیری‌های منطقه و مسائل مرتبط با داعش باشیم.

وزیر توسعه ترکیه همچنین گسترش همکاری میان دو کشور در زمینه انرژی را عامل مهمی در توسعه مناسبات فی مابین برشمرد و افزود: امیدوارم بتوانیم سطح همکاری‌های خود را در همه زمینه‌ها همچون حمل ونقل، بهداشت و درمان و گردشگری بیش از گذشته ارتقا دهیم.

کد مطلب 2518757

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