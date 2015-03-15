جزئیات ترکیدن لوله گاز در شیراز اعلام شد

فرهاد بهمنی کشکولی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: حین حفاری در میدان امام حسین(ع) برخوردی با یکی از انشعابات گاز رخ داد که باعث نشست گاز شد.

وی با تاکید بر اینکه این برخورد با یکی از انشعابات گاز و نه با لوله اصلی بوده است، گفت: بلافاصله پس از آگاهی از این حادثه گروه امداد وارد کار شد و عملیات ترمیم و تعمیر انجام و نشت گاز مهار شد.

معاون بهره برداری شرکت گاز فارس افزود: هیچگونه ای حادثه ای در اثر این جریان ایجاد نشد.

کشکولی اظهار داشت: قطعی گاز مشترکین طی این رخداد جزیی بود و به سرعت این مشکل رفع و گاز مشترکین وصل شد.