اعزام کاروان راهیان نور ارامنه

مجله مهر: به همت باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت و شهرداری منطقه ۶ تهران ۸۰ نفر از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و همشهریان ارامنه صبح امروز ۲۴ اسفندماه به همراه کاروان راهیان نور شهرداری تهران راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

از سوی شهرداری منطقه ۶ تهران امروز بیش از ۴۴۰ شهروند در قالب ۱۱ دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند که از این میان دو اتوبوس به شهروندان ارامنه اختصاص داشت.

خانواده شهدا و ایثارگران و سایر شهروندان ارامنه طی مراسمی با حضور اردشیر آل عوض معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان بازرسی شهرداری تهران، شهردار و معاونین نواحی منطقه ۶ ، در صحن کلیسای ارامنه واقع در خیابان کریمخان برای بازدید از مناطق جنگی جنوب بدرقه شدند.

این کاروان بالغ بر ۱۰۰ شهید در دوران هشت سال دفاع مقدس و ۵ شهید را در دوران انقلاب به ایران اسلامی تقدیم کرده اند و در زمان جنگ نیز علاوه بر اعزام نیروهای ارامنه، همکاری های قابل توجهی را در بخش لوجسیتیکی و کمک های مردمی به رزمندگان داشته اند. استقبال هموطنان ارامنه برای بازدید از مناطق عملیاتی دوران هشت سال دفاع مقدس و اشتیاق زاید الوصف این عزیزان زیارت مشهد شهدا مثال زدنی است و این موضوع باعث شده است که شهرداری تهران در هر دوره نسبت به اختصاص سهمیه به این هموطنان اقدام وجمعی از هموطنان ارامنه را برای بازدید از مناطق عملیاتی و آشنایی با سرزمین های حماسه و رشادت عازم مناطق نور کند.

کاروان امروز، پنجمین کاروان ارامنه است که به همت شهرداری تهران از مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس بازدید می کند.