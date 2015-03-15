برنامه های تقویتی و جبرانی برای دانش آموزان خوزستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله خبیر پیش از ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش كه در سالن شهید هاشمی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار كرد: ارتقای رتبه علمی آموزش و پرورش خوزستان معطوف به این است كه برنامه جبرانی و تقویتی برای سال سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی داشته باشیم و این موضوع دیگر باید اجرایی شود و مرتب ارائه گزارش شود.

وی ادامه داد: برای تامین منابع مالی هم هماهنگی ها انجام شده است. این موضوع در ارزیابی فرمانداران و روسای آموزش و پرورش ادارات شهرستان ها تاثیر دارد.

معاون سیاسی، اجتماعی استانداری خوزستان عنوان كرد: وضعیت تغییرات در مقطع سوم متوسطه و ارتقا در كنكور را در تمامی مناطق بررسی می كنیم. برای ارتقا وضعیت استان تمامی مدیران مدارس و دبیران باید توجیه شوند.

جمشید كمایی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان نیز در این جلسه عنوان كرد: كیفیت بخشی به فعالیت های آموزش و پرورش یكی از برنامه های در دستور كار این استان است. میانگین رتبه كتبی امتحانات خرداد ماه یكی از شاخص های مهم آموزش و پرورش كشور است كه اولویت اول ما برای ارتقا آن برگزاری كلاس های فوق برنامه است.

وی یادآور شد: برای ارتقای نمره كتبی امتحانات كنكور در هر رشته، پنج درس هدف را تعیین كرده و برای دانش آموزان رشته های نظری كلاس فوق برنامه برگزار می كنیم. البته سئوالات ۱۲ سال اخیر را در لوح فشرده ای قرار داده و آن را به تمامی مدارس استان و برای دانش آموزان ارسال كردیم.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خوزستان بیان كرد: شاخص كنكور یكی دیگر از شاخص های مهم و مورد نظر این معاونت است كه كلاس ها و همایش های متفاوتی را به منظور ارتقا آن برگزار كرده ایم. شركت نفت، فولاد، پتروشیمی، منطقه آزاد، آب و برق و سایر دستگاه ها نیز در برگزاری كلاس های تقویتی با ما همكاری دارند.

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