اعتراض ۶ تشکل دانشجویی دانشگاههای شیراز به نامه مطهری

به گزارش خبرگزاری مهر، تشکل های دانشجویی دانشگاه های شیراز در بیانیه ای اعتراض خود را به نامه اخیر علی مطهری به آیت الله ایمانی، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز اعلام کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

جناب آقای علی مطهری

فرزند شهید آیت الله مرتضی مطهری

سلام علیکم

اخیرا مرقومه ای خطاب به نماینده مکرم مقام معظم رهبری در استان فارس نوشته و با لحنی هتاکانه نسبت به نظرات ایشان موضع گرفته اید.

در نامه خود با قبح شکنی آشکار، توهین های فراوانی را نثار مخالفین خود نموده و تهدید به اردوکشی خیابانی کرده اید.

در این نامه چنان خود را بالا گرفته اید که به خود اجازه داده اید به عالم بزرگ شهر شیراز و نماینده مقام معظم رهبری در استان گستاخانه نصیحت فرمایید و ایشان را به جمود و افراط متهم نمایید. خوب است بدانید فرزند شهید مطهری بودن امتیاز ذاتی ندارد که به صرف فرزند پاره تن امام راحل بودنشان خود را بالاتر از دیگران بدانید. چه بسیار آیت الله زادگانی که طریق ناثواب پیش گرفته و ره به سرمنزل مقصود نبردند.

شما که به هر طریق سعی دارید عقاید خود را به شهید مظلوم آیت الله مطهری منتسب کنید، بد نیست که بار دیگر آثار و خصوصا نامه های آن شهید را با دقت مطالعه کنید تا هم ادب و نزاکت را از پدر خود آموخته و هم لحن نامه نگاشتن به یکی از بزرگان و منسوبین به ولی فقیه را فرا گیرید.

مولا امیرالمومنین می فرمایند: «رَحِمَ اللّه‏ُ امرَءً عَرَفَ قَدرَهُ وَ لَم یَتَعَدَّ طَورَه» نیکو است که جایگاه خود را شناخته و مطابق شناخت خود از حق و باطل و معرفت و دانش تان به اظهارنظر بپردازید.

در پایان نسخه ای از اثر گرانسنگ پدر گرامی تان کتاب «حق و باطل» را به پیوست این نامه خدمت تان تقدیم می نماییم، باشد که گامی هر چند اندک در جهت فراگیری ادب و افزایش بصیرت جناب تان باشد.

والسلام علی من اتبع الهدی

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