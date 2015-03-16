به گزارش خبرنگار مهر، استارتاپها شرکت­های کوچکی هستند که معمولا براساس ایده و خلاقیت یک نفر یا مجموعه ­ای از افراد شکل گرفته ­اند؛ این شرکت­ها، در تلاش هستند که با استفاده از ایده جدید و خلاقیتی که در ارائه محصول یا خدمت از خود نشان می ­دهند، درآمدزایی کنند.

یکی از مزایای این نوع کسب و کارها، رشد سریع آن­ها است که سبب توسعه اقتصاد کشور شده و در نتیجه اشتغال­زایی خوبی نیز به همراه می­ آورند و نمونه موفق شركت هايي که از مرحله استارتاپی به کسب و کار موفق رسیده اند گویای این مطلب است.

بنفشه سلمانزاده كارشناس ارشد معاونت فناوری مركز ملي فضاي مجازي در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت استارتاپها و نقش آن در رونق کسب و کار و اقتصاد کشور را تشریح کرد و از برنامه های حمایتی برای این کسب و کارهای نو خبر داد.

وی با بیان اینکه یک شرکت نوپا یا استارت آپ، یک شرکت یا سازمان موقت است که به منظور اجرای یک مدل کسب و کار تکرار پذیر و مقیاس­ پذیر طراحی شده است گفت: استارت آپ­ ها، به دنبال راهی برای شکل دادن به کسب و کار خود هستند،تا با استفاده از محصولات و خدمات نوآورانه­ شان کسب سود کنند.

سلمانزاده تاکید کرد: استارت آپ ها از زمان ظهور حباب دات­ کام، بین سال­های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰، زمانی­که شرکت­های دات­ کام متعددی بوجود آمدند، در سطح جهان رایج شد و در دوره حباب دات ­کام، استارت آپ­ های متعددی برای بهره ­گیری از ارزش بازار ایجاد شده توسط اینترنت بوجود آمدند و تلاش کردند تا با مطرح کردن ایده­ های نو، محصولات و خدمات جدید و جذابی ارائه کنند که بتوانند مشتریان را به خود جذب کنند.

استارتاپ ها نیازمند کمک مالی هستند

كارشناس ارشد معاونت فناوری مركز ملي فضاي مجازي با تاکید براینکه یک استارت آپ با یک ایده جدید و نوآورانه متولد می­شود خاطرنشان کرد: این ایده، فلسفه وجود استارت آپ است و لذا باید به خوبی ارزیابی و اعتبارسنجی شده و پتانسیل تجاری ­سازی آن بررسی شود.

وی با بیان اینکه معمولا تامین اولیه بودجه برای پرورش یک ایده توسط خود فرد، اقوام و آشنایان وی انجام می ­گیرد تصریح کرد: در برخی از کشورها نظیر ایران، دولت، مراکزی نظیر انکوباتورها (مراکز رشد)، آزمایشگاه­های ملی، تحقیقات بنیادی در دانشگاه­ها و غیره ایجاد کرده که افراد و گروه­ها در آنها بتوانند به رشد و توسعه ایده های جدید و خلاقانه بپردازند؛ باید دقت داشت که یک استارت آپ از زمانی که ایده­ اش متولد می ­شود؛ تا زمانی که بتواند مستقلا به حیات خود ادامه دهد؛ نیازمند کمک مالی است.

سلمانزاده با تاکید براینکه در فازهای اولیه، استارت آپ تنها یک ایده است و پس از انجام تحقیقات اولیه و امکان­ سنجی تبدیل به یک استارتاپ می ­شود گفت: رشد این کسب و کار از زمانی که محصولات و خدمات نوآورانه ­ای خود را به بازار عرضه کند و بتواند مشتری جذب کند شروع می شود. اگر استارت آپ­ ها بتوانند آن­قدر درآمدزایی کنند که بر هزینه های خود فائق آمده و به سوددهی برسند و یا سهامشان در بازار بورس به فروش برسد، دیگر استارت آپ تبدیل به یک کسب و کار شده و از حالت نوپایی خارج می ­شود.

مزایای فعالیت استارتاپها در ایران

وی با بیان اینکه ايران در مراحل اوليه رشد اقتصاد اينترنتي قرار دارد اما فرصت‌هاي تجارت الكترونيك در بازار كشور، قابل توجه بوده و فضاي مناسبي براي رشد استارت‌آپ‌ها وجود دارد به مهر گفت: برخی از مزیت های كشورمان که آن را تبديل به مقصد مناسبي براي سرمايه­ گذاري شركت‌هاي بين­ المللي كرده است شامل ضریب نفوذ بالای اینترنت، موبایل و اینترنت موبایل درکشور، جوان بودن جمعیت به ویژه فارغ التحصیلان فنی، بهره برداری از تکنولوژی ۳G و فراهم شدن زیرساخت های تجارت الکترونیک می شود.

این مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ایجاد اكوسيستم استارت‌آپ که مجموعه‌اي از افراد، تيم‌هاي كاري نوپا در سطوح متفاوت و انواع سازمان‌هاي مجازي يا فيزيكي را شامل می شود كه با هدف ايجاد شركت‌هاي استارت‌آپ جديد در قالب يك سيستم با يكديگر تعامل مي‌كنند افزود: به عبارت ديگر، اكوسيستم استارت‌آپ محيطي است كه سازمان‌هاي تحقيقاتي، دانشگاه‌ها، نهادهاي دولتي و انواع سرمايه گذاران از افراد يا تيم‌هايي كه ايده‌هاي جديد و نوآوري خاصي در حوزه فناوري دارند حمايت كرده و آنها را تقويت مي‌كنند؛ بايد توجه داشت وجود اكوسيستم استارت‌آپ به معني موفقيت قطعي استارت‌آپ‌هايي كه در آن شكل مي‌گيرند نيست، هر استارت‌آپ چرخه حياتي دارد كه از زمان تحقيق و پرورش ايده تا بلوغ را در بر مي‌گيرد و احتمال شكست استارت‌آپ به خصوص در مراحل اوليه بسيار زياد است.

جايگاه مراكز رشد در اكوسيستم استارت‌آپ

سلمانزاده با اشاره به جایگاه مراکز رشد در اکوسیستم استارتاپ ها گفت: در اكوسيستم استارت‌آپ، انكوباتورها كه در ايران اغلب با عنوان پارك‌هاي علم و فناوري و مراکز رشد شناخته مي‌شوند جايگاه حمايتي و سرمايه گذاري دارند. اين مراكز با در اختيار گذاشتن ساختمان‌هایی با امكانات لازم براي شروع به كار استارت‌آپ‌ها و نيز ارائه خدمات مشاوره‌اي و كمك هزينه‌هاي مالي از آنان حمايت مي‌كنند. پشتيباني دولتي و حاكميتي در مراكز رشد با در نظر داشتن اهداف كلاني چون توسعه بخش خصوصي و حمايت از ايده‌پردازان اهميت بالايي دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، اكوسيستم استارت‌آپ در ايران در دوران شكل گيري خود قرار دارد. شركت‌هاي نوپايي در ايران تشكيل شده كه در عرصه ملي و بين المللي به موفقيت‌هاي قابل ملاحظه‌اي دست يافته‌اند. در صورتي كه فضا و فرصت مناسب براي رشد كارآفرينان و تقويت و حمايت از ايده‌پردازان فراهم شود، ايران مي‌تواند اكوسيستم كارآفريني و استارت‌آپ خود را از مرحله رشد به بلوغ رسانده و اقتصاد اينترنتي را به مرحله سودآوري برساند.

اقدامات حمایتی برای بهبود فعالیت استارتاپها در ایران

كارشناس ارشد معاونت فناوری مركز ملي فضاي مجازي يكي از مهم‌ترين گام‌هاي حمايتي را اصلاح قوانين و مقررات حوزه كارآفريني و اشتغال و تربيت كارآفرينان جديد از طريق آموزش تخصصي و آموزش عالي دانست و گفت: اين اقدامات مي‌تواند محيطي مناسب و رقابتي براي شركت‌هاي خصوصي آماده سازد. همچنين، حمايت از رخدادهايي مانند استارت‌آپ‌ ويكند كه ايده‌ها و ايده­ پردازان جديد را به معرض نمايش و آزمون مي‌گذارند، اهميت زيادي در پرورش طرز فكر كارآفرينانه دارد.

وی گفت: از طرفي با توسعه کارآفرینی در حوزه فضای مجازی ، فراهم آوردن امکان صادرات محصولات و خدمات این حوزه، تهیه و تصویب قوانین حمایتی در قالب برنامه های توسعه کشور (مالی و اعتباری، مالیاتی، حقوقی، گمرکی، بیمه ای) توسعه شرکت های دانشگاهی و دانش بنیان و توسعه نظام آموزشی برای آشنایی با مباحث کارآفرینی به توسعه و تقویت فضای شکل گیری استارتاپ ها کمک قابل توجهی خواهد كرد.