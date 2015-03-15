۹۵ درصد بدهی های شهرداری مشهد به سیستم بانکی پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد محمد رضا مزجی با اشاره به تسویه بخش قابل توجهی از بدهی های شهرداری در سال جاری گفت: شهرداری مشهد درسال ۹۳ توانست ۹۵ درصد بدهی های خود را که شامل تمام حساب های فی ما بین و حساب های معوق بود را بپردازد که در حقیقت توانسته حدود یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حساب ها و بدهی های بین افراد و بانک ها را تسویه کند.

مزجی یادآور شد: پرداخت این بدهی ها با استفاده از دارایی های شهرداری در حوزه زمین و پروانه ساخت بوده و این توفیق حاصل همکاری جدی جمعی و یقینا یک مداد وسیع الهی است.

خريد اوراق مشارکت خط ۳ قطار شهری اقدامی ماندگار است

وی عرضه اوراق خط ۳ قطاری شهری در هفته پایانی اسفند ماه جاری را یک فرصت دانست و افزود: مردم می توانند با خرید این اوراق، امکان مشارکت در انجام یک کار خیر، ماندگار و با منفعت مشروع برای خود فراهم کنند.

وی با تاکید بر اهمیت پیروی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب به ویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: طی چند سال اخیر، معظم له تئوری های بزرگ اقتصادی و با ارزشی را در سخنرانی های خود در ابتدای هر سال در جوار مضجع شریف حضرت امام رضا(ع) تشریح فرمودند که چنانچه راهبردهای بهره برداری از بیانات گهربار ایشان تهیه شود، قطعا به پیروزی اقتصادی کامل می رسیم.

مزجی ادامه داد: همه ما موظف هستیم با پیروی از احادیث بزرگان دین، سیاست های اقتصاد مقاومتی را به طور صحیح در کشور بشناسیم و آن­ها را پیاده کنیم زیرا توجه به این مهم ما را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری می دهد.

وی با اشاره به انتشار اوراق مشارکت خط ۳ قطار شهری مشهد در پایان سال جاری افزود: احداث خط ۳ قطار شهری مشهد کلید خورده و ادامه این حرکت منوط به همکاری و مشارکت همه مردم خراسان، ایران و زائران امام رضا(ع) در خرید اوراق مشارکت است.

معاون اقتصادی شهردار مشهد افزود: در سال آینده ما فعالیت خود را با نظم، سرعت و دقت برای خدمت آغاز خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۳ بیش از ۸۵ درصد بودجه محقق شده است و امیدواریم در سال آینده، بودجه مصوب این معاونت با صد درصد تحقق مواجه شود.