به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران گزارش بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در کل سال 92 را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال قبل ۳۶.۲۴ درصد افزایش یافته و به عدد ۲۰۸.۱۴ رسیده است.

در سال ۱۳۹۲ شاخص قیمت تمامی اقلام و گروه های مورد بررسی افزایش یافته که بیشترین میزان افزایش در اقلام مربوط به کود با ۱۱۷.۵۷ درصد و در گروه ها مربوط به گروه تخم مرغ با ۳۷.۸۲ درصد است.

در سال مورد نظر شاخص کل تمام استان های کشور با افزایش روبرو بوده است که در این میان بیشترین افزایش مربوط به استان سمنان با ۶۸.۲۵ درصد می‌باشد.