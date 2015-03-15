مشاور بین المللی پروژه زاگرس مرکزی از پارک ملی دنا بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این بازدید که ظهر یکشنبه انجام شد، پیتر هانام از تنوع زیستی این ذخیره گاه زیست کره کشور دیدن کرد و در جریان اقدامات انجام شده در طرح حفاظت تنوع زیستی زاگرس مرکزی قرار گرفت.

وی در این بازدید گفت: بهره برداری از ظرفیتهای طبیعی باید در کنار مدیریت جامع صورت گیرد.

هانام افزود: حفظ تنوع زیستی زاگرس در سایه مدیریت جمعی و حفاظت همگانی و مشارکت پایدار بهره برداران امکان پذیر است.

وی تصریح کرد: بهره برداری بدون حفاظت از محیط زیست منجر به نابودی محیط زیست خواهد شد.

مشاور بین المللی پروژه زاگرس مرکزی بر حفاظت از محیط طبیعی از سوی بهره برداران تاکید کرد و بیان داشت: حصول این فرایند منجر به ایجاد مدیریت پایدار خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه وبویراحمد نیز گفت: طرح حفاظت تنوع زیستی زاگرس مرکزی در 219 هزار هکتار از حوضحه آبخیز دنا اجرا شده است.

عطاپور شیرزاد افزود: مدیریت حوضه آبخیز، توانمندسازی جوامع محلی وبهره برداران و صیانت از گونه های گیاهی و جانوری این منطقه از اهداف این طرح است.

پورشیرزاد اضافه کرد: ساماندهی مدیریت جامع و فرابخشی، تقویت مشارکت بین بخشی دیگر دستگاههای اجرایی از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری و سایر بخشهای دولتی و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی این منطقه در جهت توانمندسازی جوامع محلی از اهداف دیگر این پروژه است.



