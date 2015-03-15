۱۶ پایگاه امداد جاده ای ثابت و سیار در کردستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار، حسن خدابنده لو ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: جمعیت هلال احمر در سال جاری بیشتر کارهایش حول تصادفات جاده ای است و امروز متاسفانه تصادفات جاده ای یکی از بزرگترین معضلات در این استان به شمار می رود.

وی افزود: متاسفانه امروزه بسیاری از افراد جوان و نیروی کار کشور به دلیل تصادف جان خود را از دست می دهند و کشور را با کمبود نیروهای انسانی توانمند و متفکر رو به رو می کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان بیان کرد: در راستای کاهش تصادفات امسال طرح های جمعیت هلال احمر در سه طرح امداد و نجات نوروزی، راهنمایی ایمنی و سلامت نوروزی و فرشتگان رحمت اجرا می شود.

خدابنده لو یادآور شد: طرح فرشتگان رحمت به صورت سومین سال متوالی در کردستان با هدف تامین سفره شب عید اجرا می شود و تا کنون استقبال خوبی از سوی مردم نوع دوست کردستان شده است.

وی ادامه داد: هلال احمر حلقه رابط بین توانمند و نیازمند است و از این رو در ایام های مختلف طرح های عام المنفعه نیز اجرا می کند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان گفت: همچنین طرح نیابت و دید و بازدید از سالمندان و خانواده های معظم شهدا از دیگر طرح های خدا پسدانه جمعیت هلال احمر است.

۱۶ پایگاه امداد جاده ای ثابت و سیار در نوروز فعالیت دارند

خدابنده لو در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امسال از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین طرح امداد و نجات جاده ای در کردستان با ۱۶ پایگاه ثابت و سیار فعالیت دارند.

وی افزود: ۹ پایگاه ثابت و دو پایگاه موقت و پنج پایگاه سیار به صورت فعال با ۱۱۰ امدادگر و نیروی متخصص آماده خدمت رسانی هر چه بهتر به مسافران هستند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان بیان کرد: بحث جستجو، رهاسازی و نجات جاده ای از جمله اولویت های کاری جمعیت هلال احمر است و در تمامی طرح ها به صورت ویژه لحاظ شده است.

خدابنده لو یادآور شد: در راستای ارتقاء خدمات امسال دو پایگاه سیار در شهرستان های دهگلان و پالنگان کامیاران به پایگاه های استان اضافه شده است.

وی ادامه داد: بحث راهنمایی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی به وسیله امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان کردستان اجرا می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: در حوزه جوانان شعار طرح اایمنی و سلامت مسافران نوروزی "بیگدار به جاده نزنید و ظریف برانید" است.

۲۶ پست راهنمایی نورورزی درسطح استان فعال است

خدابنده لو اظهار داشت: در سال جاری با توجه به تمهیداتی که در نظر گرفته شده است ۲۶ پست راهنمایی نوروزی در ورودی و خروجی شهرها فعال هستند.

وی افزود: هدف از این پست ها راهنمایی مسافران به لحاظ اسکان، مراکز درمانی، زیارتی، گردشگری و خدمات ایمنی و بهداشتی است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان در پایان سخنان خود در این نشست خبری بیان کرد: همچنین در کنار این پست ها ۱۶ خیمه نماز برپا است و چهار پست سلامت خدمات بهداشتی را به مسافران نوروزی ارائه می دهند.