2 مدرسه قدس میزبان مهمانان نوروزی است/تور تهرانگردی براه می افتد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ورمزیار ظهر یکشنبه در نشست ستاد تسهیلات نوروزی قدس اظهار داشت: ابلاغ برگزاری رزمایش مشترک ستاد اجرایی تسهیلات سفر نوروز همزمان در تمام شهرستانهای استان تهران از سوی استانداری به فرمانداری رسیده و تمام ادارات خدمات رسان و امدادرسان موظف هستند با تمامی امکانات خود در این رزمایش شرکت کنند.

وی افزود: هدف از این رزمایش که در روز دوشنبه مورخ 25 اسفندماه جاری راس ساعت 10 صبح در محل پارکینگ بهشت فاطمه (س) برگزار می شود، سنجش امکانات و قابلیت مانور دستگاه های عضو ستاد تسهیلات نوروزی و اطلاع رسانی به مردم و شهروندان در خصوص آمادگی مسئولان شهرستان در ایام نوروز است که با مانور وسایل نقلیه در سطح شهر به پایان خواهید رسید.

این مسئول ادامه داد: شهرستان در راستای خدمات رسانی به مسافران نوروزی دو مدرسه ابوتراب و شاهد را برای اسکان مسافران در نظر گرفته که هر کدام از این مدارس پنج کلاس مفروش همراه با تمامی امکانات لازم از جمله حمام، سرویس بهداشتی و وسایل آشپزی برای مسافران دارد.

ورمزیار تصریح کرد: ستاد تسهیلات نوروزی به دبیری سازمان میراث فرهنگی چندین کمیته تشکیل داده که مسئولیت هر کدام از این کمیته ها با یکی از ادارات عضو ستاد است، کمیته نظارت و تنظیم بازار به عهده معاونت برنامه ریزی فرمانداری، ارزیابی به عهده بازرسی فرمانداری و مابقی کمیته ها بر عهده اداره ذیربط خواهد بود، همچنین یک قاضی کشیک برای رفع مشکلات احتمالی در این ایام در شهرستان فعال خواهد بود.

ورمزیار اظهار داشت: در تعطیلات عید نوروز سرویس بهداشتی و نمازخانه پمپ های بنزین و پارک ها باید به صورت شبانه روزی فعال باشند، کمیته ارزیابی نیز روزانه از همه دستگاه ها بازدید می کند و نتایج بازرسی های خود را به فرماندار و مدیران استانی ادارات ابلاغ می کند و در پایان تعطیلات از سه اداره برتر تجلیل خواهد شد.

معاون عمرانی فرماندار قدس اضافه کرد: اداره میراث فرهنگی شهرستان نیز به عنوان دبیر ستاد تسهیلات نوروزی با همکاری شهرداری در ورودی و خروجی شهر دو پایگاه نوروزی برپا خواهد کرد و سفره هفت سین نیز در ورودی شهر و همچنین گلزار شهدای قدس برپا خواهدشد.

وی افزود: همچنین این اداره برای اولین بار تورهای یک روزه تهرانگردی را در سه مرحله به صورت رایگان برگزار می کند که شهروندان می توانند با ثبت نام در این تورها به صورت رایگان از موزه ها و امکان تاریخی و مذهبی تهران دیدن کنند.

این مسئول گفت: شهرداری برای زیباسازی چهره شهر وظایف خود را به خوبی انجام دهد و نخاله های سح شهر را به گود کوشان طیور انتقال دهد، اداره صنعت، معدن و تجارت و شبکه بهداشت نیز در ایام تعطیلات تیمهای بازرسی خود را فعال نگاه دارند.