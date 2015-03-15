کشته و زخمی شدن ۴۱ نفر در لاهور/ دو نفر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی جئو از بازداشت یک نفر در پی کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن ۳۶ فرد دیگر بر اثر انفجار انتحاری در کلیسای لاهور خبر داد.

این انفجار که در جریان مراسم عشای ربانی رخ داد، یک کلیسا و مدرسه ای را در منطقه یوهان آباد در لاهور مورد هدف قرار داده بود. عامل انتحاری همچنین خود را هنگام مخالفت نیروهای امنیتی با ورودش به این کلیسا منفجر کرد.

این رسانه پاکستانی با اشاره به کشته شدن نوجوان ۱۲ ساله و یک مامور پلیس از بازداشت یک مظنون مسلح دیگر در نزدیکی این کلیسا در لاهور خبر داد و نوشت تحقیقات در رابطه با عاملان این حمله آغاز شده است.