به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری گفت: برای سومین بار در طول سال تذکر داده ایم که نه خبری از تشکیل کمیسیون تلفیق بوده و نه حسابرس معرفی شده است.

حافظی افزود: نکته جالب این است که حسابرس معرفی شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه در انبار گردانی شهرداری تهران حضور ندارد. خواسته من رسیدگی به این موارد است.

ابوالفضل قناعتی: پرداخت طلب پیمانکاران پسماند در دستور قرار گیرد

عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در تذکری به شهرداری گفت: به رغم جلسات متعددی که با معاون خدمات شهری و دیگر مسئولان شهرداری داشتیم همچنان طلب پیمانکاران پسماند پرداخت نشده است.

قناعتی افزود: این پیمانکاران که تعدادشان به ۲۰ شرکت می رسد در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان طلب دارند. البته طلب سنواتی آنان است و ما امیدواریم تا پایان سال پرداخت طلب آنان در دستور قرار گیرد.

مجتبی شاکری: انتخابات شورایاران مبنایی برای شوراهای بعد خواهد بود

رییس کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به برگزاری انتخابات شورایاری های محلات گفت: این اقدام کار بزرگ و محکمی بود که امیدواریم مبنایی برای انتخابات شورایاران در شورای های بعد باشد.

مجتبی شاکری ادامه داد: جا دارد که هم از هیات نظارت و هم از ستاد اجرایی انتخابات تقدیر به عمل آوریم.

وی اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که ملاک عمل ما در جایگزینی اعضای علی البدل در انتخابات شورایاری ها مانند شوراهای شهر و روستا باشد و تنها قائل به ۳ ذخیره نباشیم تا همیشه شورایاران را در بین خودمان داشته باشیم.

شاکری همچنین افزود: در آستانه نوروز بازپیرایی و آراستن محله هرندی از جمله رنگ آمیزی دیوار منازل می تواند اقدام خوبی باشد تا همانطور که در بودجه بندی نگاه ویژه ای به این محله شده در آستانه نوروز نیز تحولی در محیط آن ایجاد شود.

اسماعیل دوستی نیز برگزاری انتخابات شورایاری محلات را جلوه ای از تبلور حضور مردم دانست و گفت: انتخاباتی در کلان شهر تهران برگزار شد حال آنکه کوچکترین مسئله امنیتی اتفاق نیافتاد که جای تقدیر هم از هیات نظارت و هم از هیات اجرایی دارد.

عباس جدیدی: انتخابات شورایاری ها یک جهاد ملی بود

معاون نظارت شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: برگزاری انتخابات شورایاری های محلات جای تقدیر و تشکر دارد.

عباس جدیدی ادامه داد: این انتخابات یک جهاد ملی بود و برندی برای شورای اسلامی شهر تهران محسوب می شود.

جدیدی اظهار داشت: اگر بخواهیم سند پیروزیمان در این انتخابات را امضا کنیم باید رسیدگی قانونی به شکایات را نیز مد نظر قرار دهیم تا حرف و حدیثی پیش نیاید و از هر گونه شائبه ای جلوگیری شود.