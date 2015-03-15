چهارشنبه سوری اصفهان به چهارشنبه سوزی مبدل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال های گذشته به علت آمار بالای حوادث سبب شده که چهارشنبه سوری به نام چهارشنبه سوزی تغییر یابد.

وی بیان داشت: این در حالی است که سال گذشته با اعمال برنامه های پیشگیری و اجرای زودهنگام خدمات درمانی برای حادثه دیدگان، اصفهان پائین ترین آمار را در کشور در چهارشنبه آخر سال از آن خود کرده است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۲ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی داریم که ۵۶ پایگاه جاده‌ای و ۵۶ پایگاه شهری به اضافه یک پایگاه اورژانس هوایی است.

وی با اشاره به ۱۳۹ هزار ماموریت اورژانس در چهارشنبه سوری سال گذشته در اصفهان گفت: سال ۹۱ ، ۳۱ مورد مصدوم در چهارشنبه سوری داشتیم که این آمار در سال ۹۲ به ۷ مورد کاهش یافته است.

راستین با اشاره به اینکه بدنبال یکی کردن امداد و نجات و امداد و درمان در اصفهان هستیم، خاطرنشان کرد: هلال احمر در حوادث حق دخالت در درمان را ندارد و تنها باید مصدومین را به اورژانس انتقال دهد و پس از اقدامات پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شود.

وی با بیان اینکه لازم است که سازمان یکسانی در هنگام حوادث مدیریت و به مصدومین خدمت رسانی کند و هلال احمر، اورژانس و حتی ۱۱۰ پلیس در هنگام بروز حادثه در لوای یک سازمان فعالیت کنند، ادامه داد: این در حالی است که هریک از این ارگان ها در بروز حوادث به دنبال استقلال خود هستند.