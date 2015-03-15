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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۵۷

راستین :

چهارشنبه سوری اصفهان به چهارشنبه سوزی مبدل شده است

چهارشنبه سوری اصفهان به چهارشنبه سوزی مبدل شده است

اصفهان- مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان گفت: چند سالی است که چهارشنبه سوری در اصفهان به چهارشنبه سوزی مبدل گشته که امیدواریم امسال با فرهنگ سازی رسانه‌ای به سنت اصلی خود تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غفور راستین ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سال های گذشته به علت آمار بالای حوادث سبب شده که چهارشنبه سوری به نام چهارشنبه سوزی تغییر یابد.

وی بیان داشت: این در حالی است که سال گذشته با اعمال برنامه های پیشگیری و اجرای زودهنگام خدمات درمانی برای حادثه دیدگان، اصفهان پائین ترین آمار را در کشور در چهارشنبه آخر سال از آن خود کرده است.

مدیر حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۱۲ پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی داریم که ۵۶ پایگاه جاده‌ای و ۵۶ پایگاه شهری به اضافه یک پایگاه اورژانس هوایی است.

وی با اشاره به ۱۳۹ هزار ماموریت اورژانس در چهارشنبه سوری سال گذشته در اصفهان گفت: سال ۹۱ ، ۳۱ مورد مصدوم در چهارشنبه سوری داشتیم که این آمار در سال ۹۲ به ۷ مورد کاهش یافته است.

راستین با اشاره به اینکه بدنبال یکی کردن امداد و نجات و امداد و درمان در اصفهان هستیم، خاطرنشان کرد: هلال احمر در حوادث حق دخالت در درمان را ندارد و تنها باید مصدومین را به اورژانس انتقال دهد و پس از اقدامات پیش بیمارستانی به مراکز درمانی منتقل شود.

وی با بیان اینکه لازم است که سازمان یکسانی در هنگام حوادث مدیریت و به مصدومین خدمت رسانی کند و هلال احمر، اورژانس و حتی ۱۱۰ پلیس در هنگام بروز حادثه در لوای یک سازمان فعالیت کنند، ادامه داد: این در حالی است که هریک از این ارگان ها در بروز حوادث به دنبال استقلال خود هستند.

کد مطلب 2518933

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