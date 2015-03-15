به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار علیرضا مختارپور دبیرکل نهادکتابخانه‌های عمومی کشور با وی که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا در قم برگزار شد اظهار داشت: دین از راه علم، استواری و شرف را به جامعه اسلامی عنایت کرده و تأکید فراوانی بر اهمیت این موضوع در جامعه دارد.

وی افزود: اسلام، جامعه‌ای را مستقل و استوار می‌داند که در سایه ادراک و تعقل صحیح باشد؛ اگردر جامعه اندیشه نباشد، تعقل و ادراک مستقل هم نخواهد بود.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: هر بیگانه‌ای گاهی طمع مالی و گاهی طمع استقلالی به یک جامعه دارد و حرکات دشمن در طول زمان تاریخ اسلام بیانگر این حقیقت است که دشمنان همیشه بیدار بوده و از هر فرصتی برای ضربه زدن به اسلام استفاده کرده‌اند.

وی افزود: بیگانگان نه تنها به دنبال ضربه زدن به اقتصاد بودند؛ بلکه قبل از هر نوع ضربه‌ای به فکر تخریب و غارت فرهنگ بوده‌اند تا از این طریق جامعه را به عَمَلِگی بکشانند.

فرهنگ از نگاه امیر المومنین(ع)

آیت الله جوادی آملی گفت: حضرت علی(ع) در سفارش خود به مالک اشتر که در مسیر رفتن به سرزمین مصر بود تأکید فراوانی بر فرهنگ می‌کنند و می‌فرمایند؛ هدف از دین اجرای فرهنگ است؛ ولی این فرهنگی به وسیله عوامل دشمن به یغما رفته و نگذاشته‌اند با حضور یک دولت و حکومت اسلامی ارتقا پیدا کند.

وی افزود: مردم زمانی می‌توانند دین را نگه دارندکه دارای درک و فهم صحیح باشند و در نگاه حضرت، مردم مانند سدّ هستند که قدرت را در خود ذخیره می‌کنند و به عنوان مرکز قدرت به شمار می‌روند. این مرکز قدرت اگر بتواند عالم باشد می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد.

این مفسر قرآن کریم تأکید کرد: توده مردم باید اینگونه رفتار از خود در جامعه بروز دهند و به دنبال علم و تعلیل باشند. اگر جامعه‌ای اینگونه نباشد مانند رسانه می‌شود که کار او تنها تبلیغ و تکرار شده است.

وی افزود: دشمن از طریق غارت فرهنگی به دنبال این است که معیار را از انسان بگیرد و از این طریق می‌خواهد جامعه را تحت فشار قرار دهد.

استعدادها را رایگان در اختیار غرب قرار ندهید

وی اظهار داشت: اگر فرهنگی با پشتوانه علمی باشد قدرت هم دارد؛ ولی باید توجه داشت، نباید این علم و استعداد را رایگان در اختیار غرب و بیگانگان گذاشت.

آیت الله جوادی آملی اظهار داشت: ایران اسلامی از فرهنگ غنی برخوردار است و زمانی که دانشمندان و فرهیختگان ایرانی وجود داشتند؛ هنوز بعضی کشورها کشف نشده بودند، ولی انسان‌هایی که فکر الهی نداشته باشند به فکر خدمت به بیگانگان می‌افتند.

فکر الهی را باید در جامعه اسلامی هزینه کرد

وی افزود: فکر الهی را باید در جامعه اسلامی هزینه کرد و چون این گونه انسان‌ها فکر می‌کنند که مرگ تنها یک پل برای رفتن از این دنیا است و به همین دلیل دست به این خدمت رسانی به بیگانگان می‌زنند. ولی مرگ یک چاله نیست؛ بلکه یک پوست اندازی است. اگر این گونه فکر کنند استعداد خود را رایگان برای پیشرفت غرب قرار نمی‌دهند.