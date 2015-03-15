حضور مردم در دیدار با رهبری تجلی گاه غیرت دینی در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رشیدیان در پیامی ضمن دعوت از اقشار مختلف مردم به منظور شرکت در مراسم دیدار با مقام معظم رهبری در نخستین روز از فرودین ماه سال 94 در مشهد عنوان کرد: تاریخ پر افتخار سرزمین شمس الشموس سال هاست که بشارت دهنده تجدید میثاق و بیعت با بزرگ سکان دار انقلاب اسلامی است.

وی در پیام خود در این رابطه اذعان کرد: در طلیعه بهار در شهر امام مهربانی ها، نغمه جان بخش ولی امر مسلمین، آرام بخش دل های پاکی است که در همایش عظیم عاشقان ولایت در فضایی آکنده از عشق و ایمان به دیدار مراد خویش می شتابند تا از رهنمودهای تابناک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، چراغ راه برگزینند.

وی بیان کرد: بدینوسیله از تمامی همجواران و زائران حریم ملک پاسبان رضوی برای حضور در این آیین باشکوه دعوت به عمل می آید.

استاندار خرسان رضوی تاکید کرد: بی تردید حضور انبوه شیفتگان ولایت، تجلی گاه غیرت دینی و همت والای انقلابی و ملی مردم در برابر چشمان بهت زده بدخواهان این ملک و ملت را به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پیام خود از تمامی آحاد و اقشار مختلف مردم خراسان رضوی خواست تا به منظور دیدار با مقام معظم رهبری نخستین روز از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ در رواق حضرت امام خمینی(ره) حرم مطهر امام علی بن موسی الرضا(ع) حضور بهم برسانند.