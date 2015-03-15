کشف ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر در فرودگاه امام

به گزارش خبرگزاری مهر، كاركنان گمرک بازرگان در حين ارزيابي و كنترل يک دستگاه اتوبوس ورودي به كشور ۶۴ كيلوگرم زيورآلات را كه به طرز ماهرانه‌ اي در قسمت زيرين بخاري جاسازي شده بود كشف كردند.

عليرضا عباسپور؛ مديركل گمرک بازرگان همچنين از كشف ۵ كيلو و ۱۵۰ گرم سوهان زرگري، ۱۹ كيلو و ۳۰۰ گرم نخ جواهرسازي، ۵۰ عدد پاور رايانه، ۵۰۰ قطعه الكترونيكي مخصوص بخش ماليات، ۱۷.۵ كيلو سگک كمربند، ۴۵ عدد تجهيزات پزشكي و ۵۰ عدد سنسور اپتيک در اين گمرک خبر داد.

در خبر دیگری از گمرک آمده است: فرمانده پليس فرودگاه هاي كشور از كشف بيش از ۳۰ كيلوگرم مواد مخدر در فرودگاه امام (ره) با همكاري مأموران گمرک خبر داد.

سرهنگ مهري گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر پليس فرودگاه حضرت امام (ره) با همكاري مأموران گمرک در هنگام كنترل بارهاي ارسالي به خارج از كشور در گمرک فرودگاه، به محموله اي به وزن يک تن و ۸۰۰ كيلوگرم شامل ۶ هزار قوطي كنسرو مشكوک شدند و از اين محموله مقدار ۳۰ كيلو مواد مخدر كشف كردند.