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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۵۸

نیمه نهایی لیگ برتر والیبال؛

برتری قاطعانه پیکان برابر شهرداری تبریز/مردان اکبری فینالیست شدند

برتری قاطعانه پیکان برابر شهرداری تبریز/مردان اکبری فینالیست شدند

تیم والیبال پیکان با پیروزی مقابل شهرداری تبریز به دیدار نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور راه یافت و حریف شهرداری ارومیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های والیبال پیکان تهران و شهرداری تبریز عصر امروز یکشنبه سومین دیدار خود در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور را در خانه والیبال برگزار کردند که تیم پیکان با برتری مقابل حریفی ارومیه‌ای خود، به دیدار فینال این رقابتها راه یافت.

در این بازی که در خانه والیبال برگزار شد، تیم پیکان در سه ست متوالی و با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۸ بر ۲۶ مقابل شهرداری تبریز پیروز شد. با توجه به کسب ۲ پیروزی در ۳ مصاف دو تیم، پیکانی‌ها به رقابت پایانی این جام صعود کرد.

پیکانی‌ها که با هدایت پیمان اکبری در این رقابتها شرکت کرده‌اند، در دیدار فینال مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور به مصاف شهرداری ارومیه می‌روند.

کد مطلب 2518967

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