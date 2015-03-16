اشتباه گوگل و لو رفتن اطلاعات ۲۸۲ هزار حساب کاربری

به گزارش خبرگزاری مهر، امنیت شبکه های اینترنتی هرگز تضمین شده نیست و به کرات شاهد هک یا لو رفتن اطلاعات کاربران بوده ایم اما اکنون نوبت به گوگل رسیده تا نام، آدرس، شماره تلفن، آدرس ای میل و ... کاربران خود را که در حدود ۲۸۲ هزار نفر اعلام شده اند را به دلیل یک اشتباه منتشر کند.

لو رفتن اطلاعات کاربران گوگل در حالی است که این کمپانی در حال برقراری ارتباط با قربانیان و رفع مشکلات برآمده است. کاربرانی که قربانی لو رفتن اطلاعات خود شده اند، افرادی بوده اند که از اپلیکیشن Apps for work استفاده می کردند.

کاربران برای در اختیار داشتن سرویس های مختلف گوگل در محیط کار بایستی نام دامنه ای را به ثبت می رساندند. اما حفره های امنیتی (باگ) گوگل باعث شد تا پس از تمدید ثبت هر دامنه و موفقیت آمیز نبودن اطلاعات کاربران لو برود و اطلاعات آنها پس از مدتی منتشر شود.