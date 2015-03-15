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۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۵۷

با برگزاری مسابقات لیگ دسته اول؛

صعود شاهین بوشهر و خونه‌به‌خونه بابل به لیگ برتر فوتبال جوانان

صعود شاهین بوشهر و خونه‌به‌خونه بابل به لیگ برتر فوتبال جوانان

بوشهر - با برگزاری مسابقات لیگ دسته اول، تیم‌های شاهین بوشهر و خونه‌به‌خونه بابل به لیگ برتر فوتبال جوانان راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور دو مسابقه در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد که تیم‌های شاهین بوشهر و خونه‌به‌خونه بابل مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

مرحله نهایی رقابت‌های دسته اول جوانان به حضور تیم‌های شاهین بوشهر، ملوان بندر انزلی، خونه به خونه بابل و برق شیراز در بوشهر برگزار شد و تیم‌های اول تا چهارم مشخص شدند.

در این مسابقات که در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار شدند، تیم خونه‌به‌خونه بابل توانست مقام قهرمانی مسابقات لیگ دسته اول را کسب کند و تیم شاهین بوشهر نیز به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

در آخرین روز از این مسابقات، تیم خونه به خونه بابل با نتیجه دو بر صفر مقابل ملوان بندر انزلی به برتری دست یافت و تیم شاهین بوشهر نیز با نتیجه سه بر صفر برق شیراز را شکست داد.

در مجموع مسابقات، تیم خونه به خونه بابل با دو برد و یک تساوی و کسب هفت امتیاز به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت.

همچنین تیم شاهین بوشهر نیز با کسب یک پیروزی و دو تساوی و پنج امتیاز مقام نایب‌قهرمانی مسابقات را کسب کرد.

با این نتایج تیم‌های شاهین بوشهر و خونه‌به‌خونه بابل به لیگ برتر فوتبال جوانان راه یافتند.

کد مطلب 2519020

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