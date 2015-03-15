مرگ و میر بالا در سنین ۳۰ تا ۵۹ سالگی/برنامه سازمان بهداشت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در مراسم رونمایی از نرم افزار «خود ارزیاب میانسالان» گفت: به دلیل بروز مرگ و میر بالا در سنین بین ۳۰ تا ۵۹ سالگی، سازمان بهداشت جهانی تمام کشورها را ملزم کرده است که تا سال ۲۰۲۵ بر اساس برنامه ریزی هایی، مرگ و میر میانسالان را تا ۲۵ درصد کاهش دهند.

وی افزود: بر همین اساس برنامه ریزی هایی در معاونت بهداشت وزارت بهداشت انجام گرفته است که یکی از این برنامه ها طراحی اپلیکیشن ها و نرم افزارهای اطلاع رسانی عمومی در خصوص سلامتی است.

سیاری ادامه داد: نرم افزار «خود ارزیاب میانسالان» به این قشر کمک می کند عوامل خطرزای سلامتی که کنترل آن در دست خود فرد است، همچون اضافه وزن، چاقی، چربی خون، فشار خون و دیابت خود را کنترل کند.

وی بیان داشت: این نرم افزار کمک می کند که افراد با مخاطرات سیگار کشیدن، خوردن غذای ناسالم، کم تحرکی آشنا شده و به خودمراقبتی بپردازند.

سیاری افزود: اپلیکیشن «خود ارزیاب میانسالان» برای مراقبت از سلامت افزاد سالم طراحی شده و همچنین به کنترل عوامل خطر در بیماران کمک می کند.

معاون وزیر بهداشت خاظرنشان کرد: این نرم افزار در Google player و همچنین سایت Apple قابل دریافت و نصب بر روی گوشی های همراه است.