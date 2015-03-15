۲۴ اسفند ۱۳۹۳، ۲۲:۲۹

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

مرگ و میر بالا در سنین ۳۰ تا ۵۹ سالگی/برنامه سازمان بهداشت جهانی

معاون بهداشت وزارت بهداشت، گفت: بر اساس مصوبه سازمان بهداشت جهانی تا سال ۲۰۲۵ مرگ و میر میانسالان (افراد بین ۳۰ تا ۵۹ سال) باید ۲۵ درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر سیاری در مراسم رونمایی از نرم افزار «خود ارزیاب میانسالان» گفت: به دلیل بروز مرگ و میر بالا در سنین بین ۳۰ تا ۵۹ سالگی، سازمان بهداشت جهانی تمام کشورها را ملزم کرده است که تا سال ۲۰۲۵ بر اساس برنامه ریزی هایی، مرگ و میر میانسالان را تا ۲۵ درصد کاهش دهند.

وی افزود: بر همین اساس برنامه ریزی هایی در معاونت بهداشت وزارت بهداشت انجام گرفته است که یکی از این برنامه ها طراحی اپلیکیشن ها و نرم افزارهای اطلاع رسانی عمومی در خصوص سلامتی است.

سیاری ادامه داد: نرم افزار «خود ارزیاب میانسالان» به این قشر کمک می کند عوامل خطرزای سلامتی که کنترل آن در دست خود فرد است، همچون اضافه وزن، چاقی، چربی خون، فشار خون و دیابت خود را کنترل کند.

وی بیان داشت: این نرم افزار کمک می کند که افراد با مخاطرات سیگار کشیدن، خوردن غذای ناسالم، کم تحرکی آشنا شده و به خودمراقبتی بپردازند.

سیاری افزود: اپلیکیشن «خود ارزیاب میانسالان» برای مراقبت از سلامت افزاد سالم طراحی شده و همچنین به کنترل عوامل خطر در بیماران کمک می کند.

معاون وزیر بهداشت خاظرنشان کرد: این نرم افزار در Google player و همچنین سایت Apple قابل دریافت و نصب بر روی گوشی های همراه است.

حبیب احسنی پور

