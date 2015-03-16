به گزارش خبرنگار مهر، فاز ۱۲ پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز این میدان گازی است که دارای ظرفیتی به اندازه سه فاز است و با تلاش‌های صورت گرفته، این پروژه صنعت نفت تکمیل شده است و به زودی به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

تمام فازهایی که تاکنون در پارس جنوبی به بهره‌برداری رسیده‌اند، در بخش‌های میانی این میدان قرار دارند ولی فاز ١٢ علاوه بر همسایگی با قطر، در کناره شرقی میدان پارس جنوبی قرار دارد.

تاکنون دو منطقه اصلی برای توسعه پالایشگاه‌ها و تاسیسات ساحلی فازهای پارس جنوبی طراحی شده است. پالایشگاه‌های فازهای ١ تا ١٠، همگی در سایت یک (عسلویه) واقع هستند.

فاز ۱۲ پارس جنوبی نخستین فازی است که در سایت ٢(کنگان) به بهره‌برداری می‌رسد. این فاز حدود چهار درصد از کل گاز میدان را در خود جای داده است و یک درصد از کل ذخایر گاز جهان در همین فاز قرار دارد.

فاز ۱۲ ظرفیت تولیدی به اندازه سه فاز دارد

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت یازدهم گام‌های بسیار مهمی را برای توسعه فازهای پارس جنوبی برداشته است و با برنامه‌ریزی وزارت نفت شاهد تحقق برنامه‌های در این زمینه هستیم.

مهدی یوسفی اضافه کرد: امسال پنج فاز پارس جنوبی یعنی فاز ۱۲، فازهای ۱۵و۱۶ و فازهای ۱۷و۱۸ به عنوان طرح‌های اولویت‌دار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفت و شاهد اجرای این طرح‌ها با شتاب بیشتری بودیم.

وی تاکید کرد: فاز ۱۲ پارس جنوبی به عنوان بزرگترین فاز این منطقه است که دارای ظرفیتی به اندازه سه فاز دارد و این فاز به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین طرح‌های صنعت نفت کشور محسوب می‌شود.

افزایش سه درصدی تولید ناخالص ملی با تولید فاز ۱۲

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس اضافه کرد: تولید روزانه ٨١ میلیون متر مکعب گاز شیرین، ١٢٠ هزار بشکه میعانات گازی و روزانه ٧٥ تن گوگرد از مهمترین محصولات تولیدی فاز ۱۲ پارس جنوبی است.

وی با تاکید بر اینکه توجه ویژه‌ای به مسائل زیست‌محیطی در اجرای فاز ۱۲ پارس جنوبی صورت گرفته است، اذعان داشت: بهره‌بردای از فاز ١٢ پارس جنوبی سه درصد به تولید ناخالص داخلی کشور اضافه می‌کند.

یوسفی خاطرنشان ساخت: مدیران، مهندسان، متخصصان، کارشناسان و تکنیسین‌های داخلی تلاش های بی‌وقفه‌ای را برای ساخت و بهره‌برداری از فاز ۱۲ پارس جنوبی داشته‌اند.

افتتاح فاز ۱۲ در روزهای پایانی سال ۹۳

وی در ادامه بیان داشت: دولت در ابتدای امسال وعده داده بود که طی سال جاری ۱۰۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می‌شود که با تلاش‌های صورت گرفته و برنامه‌ریزی مناسب، این مهم محقق شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس تاکید کرد: در حالی شاهد توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی هستیم که تحریم‌های بین‌المللی همچنان به قوت خود باقی است.

وی در ادامه به بهره‌برداری از فاز ۱۲ پارس جنوبی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این فاز در هفته جاری و با حضور مقامات ارشد کشور به بهره‌برداری خواهد رسید.

بازگشت کل سرمایه‌گذاری فاز ۱۲ طی سه سال

بر اساس اعلام شركت نفت و گاز پارس، فاز ۱۲ نخستین طرح گازی است كه عمده مراحل طراحی، ساخت، اجرا و بهره‌برداری از بخش‌های مختلف خشكی و دریایی آن توسط كنسرسیومی از شركت‌های ایرانی به انجام رسیده است.

با راه اندازی فاز ١٢ پارس جنوبی روزانه ۳ هزار میلیون فوت مکعب گاز ترش استخراج و شیرین سازی خواهد شد، ضمن این‌ که روزانه ١٢٠ هزار بشکه میعانات گازی (معادل بیش از ٣٤ میلیون بشکه در سال) و ٧٥٠ تن گوگرد گرانول نیز استحصال می‌شود.

برآوردها نشان می دهد، بازگشت کل میزان سرمایه‌گذاری طرح در کمتر از سه سال از زمان بهره‌برداری محقق می‌شود و با راه‌اندازی فاز ١٢ بیش از سه درصد به تولید ناخالص داخلی افزوده می‌شود.

فاز ١٢ عرصه نمایش توانمندی داخلی بود

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز در ارتباط با این فاز بیان داشت: فاز ١٢ عرصه نمایش توانمندی داخلی است و اجرای این فاز با تلاش پیمانکاران در شرایطی مطلوب به ثمر نشسته است.

به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، رکن الدین جوادی گفت: فاز ١٢ در تامین گاز زمستان امسال نقش قابل توجهی داشته و هم اکنون پالایشگاه گازی فاز ١٢ پارس جنوبی به ظرفیت کامل پالایشی رسیده است.

جوادی اجرای این فاز بزرگ را در پارس جنوبی همراه با رکوردهای فراوان برشمرد و گفت: راه‌اندازی شش واحد پالایشگاهی در طول یکسال، یک رکورد است که با اعتقاد و باور کارکنان مجموعه‌های دخیل در پروژه محقق شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: اجرای این پروژه باوجود مشکلات و محدودیت‌های بسیار خوب پیش رفت و خوشبختانه با تلاش پیمانکاران نتیجه این تلاش‌ها امروز به ثمر نشسته است.

وی یادآور شد: فاز ١٢ پارس جنوبی سهم قابل توجهی در میزان گاز در جای کشور و دنیا دارد.