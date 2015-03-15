نباید طوری رفتار کنیم که روزی بر سر آب نزاع شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی امشب در همایش بخشداران و فرمانداران سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در شرایط کنونی که بیش از ۹۰ درصد منابع آبی استان را بخش کشاورزی مصرف می کند به هیچ عنوان توسعه سطح زیر کشت به صلاح نمی باشد.

وی افزود: باید با مدیریت مناسب و اصلاح الگوی آبیاری توسعه بخش کشاورزی در سیستان و بلوچستان که اقتصاد بسیاری از خانواده ها در گرو آن است را اجرایی کنیم.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان ضمن تاکید بر نظارت بیشتر فرمانداران بر مدیریت آب، بیان کرد: صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی از جمله وظایف مهم مسئولان در شرایط امروز است و باید با راهکاری جامع محور به آینده نگریست.

وی یاد آور شد: انتقال آب از راه دور و حوضه های دیگر راهکاری پایدار برای تامین آب نیست بلکه بهترین گزینه در زمان حاضر برای پیشگیری از کم آبی، مدیریت تقاضای آب است.

هاشمی همچنین بر ایجاد چاه های جذبی در مسیر روان آب ها تاکید کرد و گفت: با شناسایی این نقاط و ایجاد چاه های جذبی می توان به راحتی اقدامی موثر در زمینه احیای قنات ها و چشمه های زیر زمینی انجام داد.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: هم اکنون مسائل آب از حساسیت و اهمیت خاصی برخوردار شده و جهان در هیچ زمانی این چنین نگران منابع آب هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی نبوده است.

وی ادامه داد: ما هم اکنون با دو روند ناهمسو مواجهیم که از یک سو نیاز و تقاضا برای آب افزایش یافته و از سوی دیگرمنابع آب رو به محدودیت است که در این زمینه باید چاره اندیشی کرد.

هاشمی اظهار داشت: فرمانداران و بخشداران ما باید به مسئولیت خطیر خود، آگاهی کامل داشته باشند حتی در جایی که آب فراوان است باید در آنجا هم مدیریت مصرف آب اجرا شود تا جوابگوی نیازهای روبه گسترش آینده باشیم، باید به شدت نگران آینده آب باشیم و سیاست های مدیریت آب را اجرا کنیم.

وی با تاکید بر اجماع همگانی در مدیریت مصرف آب، گفت: اگر تصور کنیم که بدون کمک دیگران و سایر ارگان ها می توانیم مدیریت آب را اجرا کنیم یک خطای استراتژیک است.

هاشمی تصریح کرد: باید با روش های بسیار ساده راهکارهای موثر کاهش مصرف آب را به مردم که توان اجرای آن را داشته باشند ارائه دهیم، مدیران باید از حصار سازمان خود بیرون بیایند و از همکاری همه مردم و نهادهای مردمی استفاده کنیم.