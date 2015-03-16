باید در ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان دولت تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حمیدی در مجمع داخلی و انتخابات سالیانه بازرسان انجمن دفاتر پیشخوان دولت که شامگاه یکشنبه برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر آیا پست برای کاهش زیاندهی دفاتر پیشخوان دولت راهکاری دارد یا خیر؟ تاکید کرد: یکی از دغدغه های پست جمهوری اسلامی ایران زیاندهی دفاتر پیشخوان دولت است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جدید کدپستی به دفاتر پیشخوان دولت واگذار می شود یا خیر؟ خاطرنشان کرد: سرویس کد پستی را نمی توانیم واگذار کنیم ولی مقدمات کار فراهم شده است تا در سال جدید دفاتر پیشخوان دولت از این سزرویس بهره برداری کنند.

پست و دفاتر پیشخوان دولت رقیب یکدیگر نیستند

حمیدی در پاسخ به این پرسش که بسیاری بر این عقیده اند که پست و دفاتر پیشخوان دولت رقیب یکدیگر هستند، چه نظری دارید؟ خاطرنشان کرد: ما نه تنها رقیب نیستیم بلکه در راستای هم در حال ارائه خدمات به مردم هستیم چرا که وظایف حاکمیتی پست آنقدر زیاد است که فرصتی برای رقابت نمی ماند.

این مسئول اذعان داشت: ما معتقدیم بیشترین کمک را اداره پست به دفاتر پیشخوان دولت می کند اگر دیگر دستگاه ها و سازمان های دولتی نیز به دفاتر در جهت واگذاری خدمات کمک کنند بسیاری از مشکلات پیش روی دفاتر در استان برداشته می شود.

حمیدی خواستار الزام دستگاه های اجرایی به واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت شد و گفت: طبق ماده ۴۶ از احکام برنامه توسعه دستگاه ها و سازمانها باید در واگذاری خدمات به دفاتر شتاب کنند.

در ادامه حمیدرضا محمدی مدیرکل اداره کل فناوری اطلاعات استانداری البرز اظهار داشت: هرچه تعداد خدمات بیشتری به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود به سودهی این دفاتر کمک می شود.

دستگاها موظف به برون سپاری خدمات خود هستند

محمدی با ابراز امیدواری در رابطه با واگذاری خدمات توسط سازمانهای دولتی به دفاتر در سال جدید، افزود: حوزه فناوری اطلاعات استانداری البرز به جد پیگیر این است که به صورت ماهیانه وضعیت دفاتر بررسی شود.

وی افزود: طبق مصوبات شورای عالی اداری دستگاها موظف هستند که هر ساله تعدادی از خدمات را به دفاتر برون سپاری کند.

این مسئول ارائه خدمات الکترونیک به مردم را باعث شفافیت خدمات و افزایش رضایت شهروندان دانست و یادآور شد: ارائه خدمات از سوی دستگاهای دولتی به دفاتر اثرات مثبتی از جمله کاهش هزینه ها و همچنین کاهش سفرهای دورن استانی دارد.

محمدی ادامه داد: استانداری البرز بدنبال این است که سال جدید سالی همراه با جهشی بلند در ارائه خدمات الکترونیک به مردم باشد.

وی در پایان گفت: انتظار می رود که همه مسئولان در واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت یاری کننده باشند.