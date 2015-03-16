صبای قم بیشترین زیان را از قضاوت داوران متحمل شده است

علی حیاتپور در گفتگو با مهر اظهار داشت: مشکل اشتباه در داوری مشکل جدیدی برای صبا نیست اما این مشکلات در بازی با استقلال خوزستان به اوج خود رسید و به همین دلیل باشگاه تصمیم گرفت نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.
وی افزود: پس از موضع گیری مجدد مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال صبای قم در نشست خبری پس از پایان دیدار تیمهای صبای قم و استقلال خوزستان، نسبت به نحوه قضاوت داوران، نامهای به سازمان لیگ ارسال کردهایم و از این سازمان خواستهایم تا تمهیداتی فوری برای این مشکل بیاندیشد.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم گفت: ناداوری علیه صبا از دیدار برابر نفت مسجد سلیمان و سپس تراکتور سازی آغاز شد و پس از نادیده گرفته شدن یک پنالتی مسلم این تیم در دیدار برابر راه آهن، با اشتباهات داوری علیه صبا در بازی با استقلال خوزستان به اوج خود رسید.
حیاتپور بیان داشت: صبا در نامهای که به سازمان لیگ فرستاده از بیتوجهی سازمان لیگ و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نسبت به اتفاقات و فشارهای وارده بر صبا در جریان دیدار برابر نفت مسجد سلیمان در خوزستان، گلایه کرده و کمیته داوران را نسبت به اصرار بر به کار گیری داوران کم تجربه مورد انتقاد قرار داده است.
وی عنوان کرد: باشگاه صبای قم وضعیت ناداوری علیه این تیم را عامل خدشه دار شدن اعتبار باشگاه صبا و نام آن میداند و از سازمان لیگ میخواهد تا فضا را برای قضاوت عادلانه و به دور از تاثیرات احساسی، عجولانه و جو حاکم بر بازیها، نام و جایگاه تیمها در جدول ردهبندی مهیا کند.
سرپرست تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: بسیاری از مربیان و باشگاههای لیگ برتر در هفتههای اخیر نسبت به نحوه قضاوت داوران انتقاد کردهاند اما باشگاه صبا در میان باشگاههای لیگ برتری بیشترین زیان را از ناداوری متحمل شده است.
حیاتپور افزود: صبا باید در هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال پس از تعطیلات نوروزی در قم از سپاهان اصفهان پذیرایی کند و به دنبال ارتقای جایگاه خود در جدول است.
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