رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید در جلسه امروز

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۵ نماینده مجلس آغاز شد.

اولین دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

وکلای ملت علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح مدیریت احداث و تجهیز نمازخانه های کشور را نیز در دستور کار دارند.

انتخاب یک ناظر مجلس در هیات چاپ اوراق بهادار نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین گزارش کمیسیون عمران در مورد اصلاح قانون نظام مهندسی را نیز بررسی خواهند کرد.