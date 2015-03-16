- رئیس کانال سوئز مصر اعلام کرد کانال جدید تا یک سال دیگر آماده بهره برداری خواهد بود.

- نیروهای امنیتی سه تروریست داعشی از جمله مسئول نفتی داعش ملقب به ابواسحاق الحجازی تروریست سعودی الاصل را به هلاکت رساندند.

-زیپی لیونی از سیاستمداران صهیونیست اعلام کرد نتانیاهو به دروغ گفتن برای کسب آرای بیشتر ادامه می دهد.

- سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق تاکید کرد مهار داعش مستلزم تلاشهای بین المللی و تلاشهای بیشتر در زمینه آموزش و تسلیحاتی است.

-سید عمار حکیم در دیدار با فواد معصوم رئیس جمهوری عراق، اوضاع سیاسی و امنیتی و پرونده آشتی ملی را بررسی کرد.

- منابع امنیتی عراق از هلاکت یک سرکرده داعش و ۲۵ تروریست دیگر در الرمادی خبر دادند.

- نبیه بری رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد رفتار برخی سیاستمداران شبیه داعش است و سخنان سنیوره با گفتگو همخوانی ندارد.

-منابع خبری از کشف بمب آماده انفجار در خیابان الارز القبه در طرابلس خبر دادند.

- کشف و خنثی سازی ۳۰۰ کیلوگرم مواد منفجره در الشرقیه و دستگیری یک تروریست در مصر.

-وزیر خارجه لیبی و همتای ایتالیایی وی، اوضاع طرابلس را بررسی کردند.