نمایشگاه بهاره؛ هرسال دریغ از پارسال/فراموشی عرضه محصولات باکیفیت

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و دومین دوره برگزاری نمایشگاه فروش بهاره تبریز از هیجدهم ماه جاری شروع شد و تا امروز ۲۵ اسفند در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ادامه دارد و میزبان شهروندان برای خرید مایحتاج شب عید است.

ایجاد و راه ‌اندازی نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا و فروش بهاره یکی از خدمات بسیار خوبی است که در سال‌های اخیر و در آستانه سال نو در نقاط مختلف کشور برگزار می ‌شود و هدف اصلی آن قطع دست واسطه‌ ها و ایجاد پلی مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

این نمایشگاه در گذشته تنها در مرکز استان برگزار می ‌شد ولی کم‌ کم شاهد برگزاری این نمایشگاه‌ها در نقاط مختلف استان و به ویژه در مراکز شهرستان‌ها بودیم که امکان استفاده از این نمایشگاه‌ها را برای مردم شهرها و روستاهای مختلف مهیا ‌ساخت.

سال ۹۳ به روزهای پایانی خود نزدیک می‌ شود و در این میان مسئولان تنظیم بازار استان همچون سال های گذشته عزم خود را جزم کرده اند تا برای خرید عید تبریزی ‌ها سنگ تمام بگذارند و با برگزاری نمایشگاه بهاره تلاش کنند تا قیمت های بیرون را کنترل کرده و اجناس باکیفیت به دست مردم برسانند.

در این بین عده ای از فروشندگان، مغازه داران و تولیدی های تبریز و استان های مجاور اجناس باد کرده و رنگ باخته ویترین ها را در ۱۱ ماه گذشته جمع کرده اند تا در این یک هفته برگزاری نمایشگاه با زور تخفیف های ۱۰ درصدی آب کنند و به مشتری تحویل دهند.

مسئله ای که در این بحث جالب به نظر می رسد تکرار این قضیه در سال های گذشته و عدم توانایی مسئولان و برگزار کنندگان نمایشگاه برای کنترل کیفیت اجناس ارائه شده در این نمایشگاه است.

گشت و گذار خبرنگار مهر در این نمایشگاه و هم صحبت شدن با مردم که مشغول خرید و فروش هستند نشان می دهد آنها در این نمایشگاه به دنبال اجناس با کیفیت و با قیمت های مناسب هستند چراکه انتظار دارند متولیان امر در این نمایشگاه از نظارت غافل نشده و قیمت ها را کنترل کنند.

هر نوع جنسی از پوشاک، مواد غذایی و پروتئینی، تنقلات، لوازم خانگی، مبلمان، فرش، کیف و کفش، مواد شوینده و بهداشتی، اسباب بازی، آثار هنری و صنایع دستی در سه سالن امیرکبیر، پروین اعتصامی و شهریار نمایشگاه بین المللی تبریز عرضه شده است.

پسته امسال روی خوش به شهروندان نشان داد

مسئول غرفه پسته رفسنجان این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قیمت های ارائه شده گفت: پسته امسال خیلی ارزان تر از سال های گذشته است و پسته درجه۱ به قیمت ۴۰ هزار تومان به فروش می رسد درحالی که سال گذشته همین پسته بالای ۶۰ هزار تومان قیمت داشت.

علی رضایی با تاکید بر اینکه از شهرستان رفسنجان برای شرکت در این نمایشگاه به تبریز سفر کرده، افزود: با برخی از فروشندگان که اجناس کم کیفیت خود را به نمایشگاه می آورند به شدت مخالفم چراکه این اجناس مستقیم به سر سفره های عید مردم می رود.

وی با اشاره به اینکه باید از ورود کالاهای بی ‌کیفیت و مانده به نمایشگاه بهاره تبریز جلوگیری شود، ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه‌ها باهدف ارائه کالای باکیفیت به مردم و دادن تخفیف ویژه به خریداران است.

اجناس کم کیفیت به زور تخفیف۱۰ درصدی به فروش می رسد

یکی از شهروندان تبریزی که مشغول خرید مایحتاج شب عید است در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت کیفیت کم کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه به شدت انتقاد کرد و گفت: تن ماهی های به ظاهر دریای جنوب با تخفیف کم و بدون کیفیت در این نمایشگاه به فروش می رسد و مسئولی نیست که دراین خصوص نظارت کند.

داوود دارابی با بیان اینکه اجناس کم کیفیت به زور تخفیف۱۰ درصدی به فروش می رسد، ابراز داشت: همه فروشندگان غیرمستقیم به این نکته اذعان دارند که اجناس رنگ باخته ویترین ها و به فروش نرسیده های ۱۱ ماه اول سال را در این نمایشگاه به فروش می رسانند.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها بر بازار بیرون از نمایشگاه نیز گفت: خیلی ها وقت آمدن به نمایشگاه را ندارند و برای همین از داخل شهر خرید می کنند، نباید این ذهنیت بین مردم و فروشندگان ایجاد شود که دیگر نظارت در بازار خارج از نمایشگاه وجود ندارد.

این خریدار با بیان اینکه انتظار می‌ رود از فرصت برپایی نمایشگاه برای خرید آسان ‌تر مردم، به خوبی استفاده شده و کالای سالم و با کیفیت در اختیار آنان قرار بگیرد، اظهار داشت: در سال های اخیر متاسفانه ما شاهد عرضه کالاهای باکیفیت در این نمایشگاه نبودیم.

فروش کم است

یکی از فروشندگان شرکت زیتون این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت فروش خود اشاره کرد و گفت: فروش کم است گویا مردم پول ندارند.

ناهید کوهی با بیان اینکه تعداد مراجعه کنندگان در سال جاری کاهش یافته است، افزود: استقبال از این نمایشگاه هرسال نسبت به سال گذشته کمتر می شود و شاید دلیل آن نیز کاهش کیفیت اجناس و همچنین گران تر شدن آنهاست.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اساسی ترین نیازهای مردم نیاز امنیت غذایی و تامین کالاهای اساسی است، ادامه داد: باید مسئولان در بازه های زمانی مختلف اقدام به ایجاد و برپایی این نمایشگاه کنند.

قیمت ها تفاوت چندانی با بازار ندارد

یکی دیگر از خریداران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت ها تفاوت چندانی با بازار ندارد، افزود: باید قیمت ها متفاوت باشد تا مردم وقت بگذارند و برای خرید مایحتاج به این نمایشگاه که در دورافتاده ترین نقطه تبریز است بیایند.

رضا با تاکید بر اینکه عرضه کالاهای نامرغوب در نمایشگاه بهاره تبریز هرسال اعتراض مردمی را به همراه داشته است، ادامه داد: ارائه جنس ‌هاي باکیفیت بالا در این نمایشگاه یکی از وعده‌های مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی بود که متاسفانه گفته ‌های شهروندان حکایت دیگری دارد.

این شهروند که در حال خرید چند بسته دستمال کاغذی است، ابراز داشت: در این نمایشگاه به این بزرگی که چند صد غرفه دارد و انواع محصولات و تولیدات به فروش می رسد فقط دستمال کاغذی قیمت مناسب و کیفیت بالایی دارد.

عدم فروش میوه شب عید در نمایشگاه بهاره

یکی از خانم های خانه داری که برای خرید شب عید به این نمایشگاه آمده است به خبرنگار مهر گفت: خودپرددازهای بانک ها در این نمایشگاه خراب است و این باعث بروز مشکلات زیادی برای خریداران شده است.

حسنا احمدی با انتقاد از اینکه همه مایحتاج شب عید در این نمایشگاه به فروش نمی رسد، افزود: عدم فروش میوه شب عید در نمایشگاه بهاره می تواند باعث افزایش قیمت در بازار داخل شهر شود.

این شهروند با تاکید بر اینکه ارائه کالاهای کم کیفیت اعتبار نمایشگاه را پایین می آورد، ابراز داشت: در تبلیغات برگزاری نمایشگاه مسئولان از تخفیف های ۲۰ تا ۳۰ درصدی خبر داده بودند که امروز متوجه شدیم در این نمایشگاه یا تخفیف نمی دهند یا به زور و التماس فروشندگان تخفیف ۱۰ درصدی ارائه می دهند.

مرغ منجمد کیلویی ۵۶۰۰ تومان

یکی از شلوغ ترین مکان های نمایشگاه فضای روباز کنار سالن شهریار است که چند خودروی سایپای یخچال دار در آنجا مشغول فروش مرغ منجمد کیلویی ۵۶۰۰ تومان هستند که باعث شده تعداد زیادی از شهروندان در آنجا مشغول خرید شوند.

البته یکی از معدود نقاط قوت این نمایشگاه نیز در استقبال خوب آجیل فروشی های تبریز است که تعداد زیادی از آنها در این نمایشگاه غرفه زده اند و رقابت بین شان باعث شده قیمت ها مناسب تر از بازار خارج نمایشگاه باشد.

با این حال انتظار می رود تا مسئولان و متولیان برگزاری این نمایشگاه در اسفند سال آینده فکری به کیفیت کالاهای ارائه شده در این نمایشگاه بکنند و اجناس باکیفیت و متناسب با سفره شب عید در این نمایشگاه عرضه شود.